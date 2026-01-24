Motorsport

Solberg vede Rallye Monte Carlo, má nakročeno být nejmladším vítězem


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Oliver Solberg je po sobotní etapě v čele Rallye Monte Carlo. V čele pořadí má náskok 59,3 sekundy před Elfynem Evansem z Velké Británie a v neděli se může stát nejmladším vítězem v historii soutěže.

Čtyřiadvacetiletý Solberg vede úvodní podnik nové sezony i přesto, že ve 12. rychlostní zkoušce dostal na zledovatělé trati smyk a vyletěl do zasněženého pole. "Vůbec nevím, co se stalo. Celou dobu jsem si dával pozor," citovala ho agentura AFP.

"Snažil jsem se držet ve vyjeté stopě, ale při výjezdu ze zatáčky v ní bylo hodně sněhu. Měl jsem velké štěstí, že jsem se z toho dokázal dostat," přidal Solberg, jehož otcem je mistr světa v rallye z roku 2003 Petter Solberg.

Na třetím místě průběžného pořadí je se ztrátou minuty a 25 sekund před závěrečnými čtyřmi rychlostními zkouškami úřadující mistr světa Sébastien Ogier z Francie. Právě on je zatím nejmladším vítězem Rallye Monte Carlo, kterou v roce 2009 ovládl v 25 letech.

Rallye Monte Carlo, úvodní podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích – po 3. etapě:

1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) 3:16:34,1, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -59,3, 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -1:25,3, 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -6:02,9, 5. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -7:23,0, 6. Armstrong, Byrne (Ir./Ford Puma) -10:03,9, ...18. Kohn, Whittock (ČR, Brit./Škoda Fabia) -32:30,3.

Související články

Ogier má po Evansově defektu blízko k devátému titulu mistra světa v rallye

28. 11. 2025

Ogier má po Evansově defektu blízko k devátému titulu mistra světa v rallye
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.