Oliver Solberg je po sobotní etapě v čele Rallye Monte Carlo. V čele pořadí má náskok 59,3 sekundy před Elfynem Evansem z Velké Británie a v neděli se může stát nejmladším vítězem v historii soutěže.
Solberg vede Rallye Monte Carlo, má nakročeno být nejmladším vítězem
Čtyřiadvacetiletý Solberg vede úvodní podnik nové sezony i přesto, že ve 12. rychlostní zkoušce dostal na zledovatělé trati smyk a vyletěl do zasněženého pole. "Vůbec nevím, co se stalo. Celou dobu jsem si dával pozor," citovala ho agentura AFP.
"Snažil jsem se držet ve vyjeté stopě, ale při výjezdu ze zatáčky v ní bylo hodně sněhu. Měl jsem velké štěstí, že jsem se z toho dokázal dostat," přidal Solberg, jehož otcem je mistr světa v rallye z roku 2003 Petter Solberg.
Na třetím místě průběžného pořadí je se ztrátou minuty a 25 sekund před závěrečnými čtyřmi rychlostními zkouškami úřadující mistr světa Sébastien Ogier z Francie. Právě on je zatím nejmladším vítězem Rallye Monte Carlo, kterou v roce 2009 ovládl v 25 letech.
Rallye Monte Carlo, úvodní podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích – po 3. etapě:
1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) 3:16:34,1, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -59,3, 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -1:25,3, 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -6:02,9, 5. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -7:23,0, 6. Armstrong, Byrne (Ir./Ford Puma) -10:03,9, ...18. Kohn, Whittock (ČR, Brit./Škoda Fabia) -32:30,3.