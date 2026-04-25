Mareš je ve vedení Rallye Šumava Klatovy, z druhého místa bude dotahovat Kopecký

Filip Mareš vede po sedmi rychlostních zkouškách Rallye Šumava Klatovy a v neděli bude ve zbývajících čtyřech testech hájit náskok 16,2 sekundy před obhájcem titulu Janem Kopeckým. Průběžně třetí je v úvodní soutěži MČR šampion z roku 2024 Dominik Stříteský s půlminutovou ztrátou na lídra.
V soutěži nepokračuje obhájce loňského prvenství Rakušan Simon Wagner, který odstoupil po třetí erzetě kvůli technické závadě. Největší soupeř Kopeckého v minulé sezoně domácího šampionátu figuroval v té době na páté pozici s pouze sedmisekundovým odstupem na první místo.
Mareš s Toyotou Yaris, který vloni v zahajovací soutěži nestačil jen na Wagnera, dosud vyhrál tři rychlostní zkoušky. Kopecký ve Škodě Fabia dnes přidal dva dílčí triumfy k vítězství v pátečním okruhovém testu u Klatov. Jednou si nejrychlejší čas připsal Stříteský s další fabií.
Výsledky Rallye Šumava Klatovy
Výsledky Rallye Šumava Klatovy
Rallye Šumava Klatovy, úvodní závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích – po 7 z 11 rychlostních zkoušek:
1. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) 48:07,7, 2. Kopecký, Hovorka -16,2, 3. Stříteský, Krajča -30,4, 4. Březík, Bělák (všichni Škoda Fabia RS Rally2) -34,4, 5. Kundlák, Baran (SR/Škoda Fabia RS Rally2) -41,5, 6. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) -52,4.