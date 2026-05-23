Plochodrážní Grand Prix ČR ovládl Madsen, Kvěch a Bednář na desítku nedosáhli

Dán Leon Madsen se raduje z výhry na plochodrážní Grand Prix České republiky. Ve finálové jízdě na pražské Markétě zvítězil těsně před Australanem Bradym Kurtzem, třetí skončil obhájce prvenství a úřadující mistr světa Bartosz Zmarzlik z Polska. Jako čtvrtý projel cílem další dánský reprezentant Michael Jepsen Jensen.
Pro oba české plochodrážníky skončil závod po dvaceti jízdách základní části. Jan Kvěch vybojoval pět bodů a skončil čtrnáctý, osmnáctiletý debutant v Grand Prix Adam Bubba Bednář s jediným bodem šestnáctičlenné pole účastníků uzavřel. Náhradníci Daniel Klíma a Adam Nejezchleba se na dráhu nedostali.
Sedmatřicetiletý Madsen se dočkal pátého triumfu v kariéře a prvního po třech letech. Dvojnásobný mistr Evropy byl druhým nejúspěšnějším jezdcem základní části, v níž ho bodově předčil jen Zmarzlik. Ve finále mířil k jasnému vítězství, ale nakonec musel v posledních metrech odrazit nápor dotírajícího vicemistra světa Kurtze.
„Jsem rád, že jsem zpátky,“ řekl Madsen, který se zpět do vrcholné formy musel dostávat po zranění ze začátku dubna. Utrpěl tehdy lehký otřes mozku a měl potíže s krční páteří či břichem. V úvodní Grand Prix v Německu získal jediný bod a skončil poslední. „Měl jsem hrozný start do sezony. Abych se vrátil, musel jsem tvrdě pracovat, stejně tak i v dnešním závodě a jsem šťastný, že jsem tady. Skvělý pocit. Ale s dobrým pocitem jsem už přijel a potvrdilo se to už na tréninku,“ uvedl vicemistr světa z let 2019 a 2022
Zmarzlikovi se v rozhodující jízdě nepovedl start, musel se spokojit s bronzem a v pozici rekordmana stále čeká na 30. triumf v kariéře. Byl ale jediným jezdcem, který zopakoval účast ve finále z úvodní Grand Prix Německa a ujal se vedení v šampionátu. „Jsem spokojený, že jsem zase jel finále, protože to je vždy důležité,“ řekl Zmarzlik. Vítěz z Landshutu Kacper Woryna z Polska byl v Praze šestý po vyřazení v jízdě takzvané poslední šance.
Domácím jezdcům se nedařilo podle představ. První body pro české barvy vzešly až ze sedmé jízdy, kde se oba reprezentanti sešli a měli v ní za soupeře i Zmarzlika. Kvěch s polskou hvězdou ve své nejpovedenější jízdě svedl skvělý souboj o vítězství, dvě kola vedl, ale nakonec šestinásobnému mistru světa podlehl. Poté přidal ještě tři třetí místa a to na postup do poslední šance pro jezdce na třetím až desátém místě průběžného pořadí nestačilo.
„Nejsem vyloženě zklamaný, ale po první jízdě jsem musel měnit motorku, druhá se pak musela doladit,“ řekl Kvěch. „Trochu chybělo štěstíčko. Je to škoda, protože v úvodní jízdě jsem měl startovní pozici číslo dvě, ale bohužel jsem dojel z druhého místa poslední. Je to technika, to se dá těžko ovlivnit, ale naštěstí jsme na to byli v týmu připravení a vždycky máme připravené dvě tři motorky,“ pokračoval čtyřiadvacetiletý závodník, který si pro tuto sezonu na rozdíl od předchozích dvou nezajistil pozici stálého jezdce v Grand Prix.
Bednář si připsal první a jediný bod mezi elitou až v deváté rozjížďce. Po napínavém souboji účastníků páteční juniorské Ploché dráhy národů odsoudil ke čtvrtému místu úřadujícího světového šampiona mezi jezdci do 21 let Nazara Parnického z Ukrajiny.
Seriál bude za dva týdny pokračovat britskou Grad Prix v Manchesteru a není vyloučeno, že Kvěch bude i v Anglii na startu. Z pozice druhého náhradníka má šanci do závodu zasáhnout, pokud se do seriálu nevrátí ani jeden ze zraněných stálých jezdců, Brit Dan Bewley a Švéd Fredrik Lindgren.
Výsledky Grand Prix České republiky na ploché dráze
Finále: 1. Madsen (Dán.), 2, Kurtz (Austr.), 3. Zmarzlik (Pol.), 4. Jepsen Jensen (Dán.), další pořadí: 14. Kvěch, 16. Bednář (oba ČR).
Průběžné pořadí (po 2 z 10 závodů): 1. Zmarzlik 32, 2. Woryna (Pol.) 31, 3. Kurtz 26, ...18. Kvěch 3, 19. Bednář 1.