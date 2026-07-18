Pajari má v Estonsku na dosah první výhru v rallyovém MS

Už jen dvě nedělní rychlostní zkoušky Estonské rallye dělí finského pilota Samiho Pajariho od premiérové výhry v soutěži mistrovství světa. Čtyřiadvacetiletý rodák z Lahti vede po dnešní druhé etapě s náskokem 25 sekund před švédským kolegou z týmu Yaris a loňským vítězem Oliverem Solbergem.
Pajari je v čele od první erzety. V pátek byl nejrychlejší ve všech sedmi testech a díky vítězstvím v pěti ze sobotních devíti měřených úseků náskok ještě o něco zvýšil.
Za dvojicí Toyoty jsou jezdci konkurenčního týmu Hyundai. Třetí Francouz Adrien Fourmaux ztrácí 52,1 sekundy, Belgičan Thierry Neuville je jen dvě sekundy za ním.
Průběžně pátý je úřadující mistr Sébastien Ogier z Toyoty. Francouz, který na rychlých šotolinových tratích v okolí Tartu startuje poprvé po pěti letech, zaostává půldruhé minuty. Šestý je s dvouminutovou ztrátou vedoucí muž průběžného pořadí MS Elfyn Evans z Británie.
V neděli devátou z letošních 14 rallye zakončí dva průjezdy rychlostní zkouškou Kääriku o délce 24 km.
Estonská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích – po 2. etapě:
Estonská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích – po 2. etapě:
1. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) 2:08:34,0, 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -25,0, 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -52,1, 4. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -54,0, 5. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -1:32,8, 6. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -2:02,9.