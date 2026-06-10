Odlišná auta, tratě i kultura. Staněk si zvyká v Japonsku, dál ale sní o F1

Automobilový jezdec Roman Staněk si zvyká na závody japonského šampionátu Super Formule. Výzvou jsou pro něj nejen nové typy vozů, ale i neznámé okruhy. Stále se však nevzdává snu o angažmá v elitní F1, které nyní vládne jeho bývalý soupeř ze série formule 2 Andrea Kimi Antonelli.
„Na Japonsko si zatím zvykám. Je to úplně něco jiného, než jsem byl dosud zvyklý. Tím, že jsem vyrůstal od motokár až po formuli 2 v Evropě a na evropských tratích, tak tamější okruhy jsou o dost jiné. Celkově kultura, lidé a hlavně auto jsou odlišnější. Zvykám si na to a mám se co učit. Ať už jde o tratě nebo techniku,“ uvedl Staněk.
Dvaadvacetiletý rodák z Valašského Meziříčí strávil uplynulé tři sezony v seriálu formule 2, vloni skončil v barvách týmu Invicta na desátém místě. Po sezoně šampionát opustil a přesunul se do japonské Super Formule. V týmu Navikuru Buzz MK Racing zatím odjel čtyři závody. Nabíral 3,5 bodu a v průběžném pořadí mu patří 18. místo.
„Není úplně jednoduché s tím autem jet. Berou to tam trochu jako formuli 1 my tady v Evropě, protože ta Super Formule je opravdu obrovská. Máme za měsíc další závody ve Fudži, kde jsem ještě nebyl, takže je to další trať, kterou se musím naučit. Udělám vše pro to, abych se dobře připravil. Fyzicky je to auto náročné na krk i na ruce. Je tedy důležité, abych si na simulátoru trať načetl,“ řekl Staněk.
Větší přítlak, menší výkon
Největší rozdíl vidí v tom, že vozy Super Formule jsou lehčí a generují více přítlaku. „V některých zatáčkách v Suzuce jsme skoro stejně rychlí nebo i rychlejší než formule 1. Jedeme tam jen o šest sekund na kolo pomaleji než formule 1. A to to auto nemá DRS a má daleko menší výkon,“ líčil Staněk.
Nejlépe zatím skončil osmý v Suzuce. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Je to pro mě těžké, protože je to úplně jiné prostředí a formule. Hlavně se musím učit, protože na každé trati jsem poprvé, zatímco Japonci to tam mají najeté patnáct dvacet let. Je to složité. Uvidíme, kam se výsledkově na konci roku dostanu,“ řekl Staněk.
Současné angažmá se snaží brát jako zkušenost. Jeho cílem zůstává bojovat o příležitost ve formuli 1. „Formule 1 bude můj cíl, dokud budu závodit v ‚single seaterech‘. Ať už v japonské Super Formuli nebo formuli 2. A potom, když se to nepovede, tak se vydám jinou cestou,“ uvedl Staněk.
Seriál formule 1 na dálku sleduje, snaží se držet přehled i o šampionátu formule 2. „Protože jsem tam závodil a někteří kluci, co tam závodili se mnou, tam stále jezdí. Jsou to navíc super závody,“ ujišťuje český jezdec.
V elitní formuli 1 vede po šesti závodech devatenáctiletý Antonelli z Mercedesu. S ním Staněk závodil před dvěma lety také ve formuli 2. „Myslím, že si to zaslouží. Když ho vybíral Toto Wolff v motokárách, tak asi věděl proč. Přeju mu to. Jak se říká, přej a bude ti přáno,“ uzavřel Staněk.