Druhým místem zakončil sezonu formule 2 český pilot Roman Staněk. Na okruhu v Abú Dhabí, do něhož startoval z první příčky, jej předstihl jen Joshua Dürksen, na kterého jednadvacetiletý český závodník ztratil pět vteřin. Třetí dojel Ital Gabriele Mini.
Staněk se loučil se sezonou F2 na stupních vítězů
Rodák z Valašského Meziříčí Staněk, pro něhož byl nedělní závod zřejmě posledním v sérii F2, vybojoval páté stupně vítězů v sezoně. Na druhou příčku se posunul i díky pětivteřinové penalizaci Dina Beganovice, který původně dojel před českým pilotem. Jediný triumf si letos Staněk připsal na konci července v hlavním závodě v belgickém Spa-Francorchamps.
V celkovém hodnocení šampionátu obsadil český pilot desáté místo, získal 105 bodů. Jeho týmový kolega a už jistý šampion Ital Leonardo Fornaroli zakončil sezonu na jedenácté pozici. Stáj Invicta obhájila triumf mezi týmy. „Gratuluji. Zasloužíte si to. Na tenhle rok nikdy nezapomenu,“ řekl Staněk ve vysílačce.
Závod zahájil dobře a udržel se po startu ve vedení. Na druhé místo se dostal Beganovic. V osmém kole zajeli oba pro nové pneumatiky. Staněk se udržel i při výjezdu od mechaniků před švédským soupeřem. Ten ho sice později překonal na trati, obdržel ale pětivteřinovou penalizaci za překročení rychlosti v boxech. Před oba se dostal díky pozdější zastávce v boxech Dürksen.
V jedenáctém kole odstoupil Sebastian Montoya a na trať vyjel safety car. To výrazně ovlivnilo strategii pilotů, kteří do té doby v boxech nestavěli. Mezi nimi byl například i Staňkův kolega Fornaroli.
Po restartu se český jezdec držel v dostupné vzdálenosti za Beganovicem. Poté, co zajeli do boxů všichni piloti, kteří v nich předtím nestavěli, se dostal Staněk opět na přední pozice. V závěru závodu se na něj sice ještě dotáhl Mini, druhé místo však udržel.
Výsledky závodu šampionátu vozů formule 2 v Abú Dhabí:
1. Dürksen (Par./AIX) 1:01:24,429, 2. Staněk (ČR/Invicta) -5,505, 3. Mini (It./Prema) -6,057.
Konečné pořadí: 1. Fornaroli (It./Invicta) 211, 2. Crawford (USA/DAMS) 175, 3. Verschoor (Niz./MP Motorsport) 170, ...10. Staněk 105.