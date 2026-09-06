Motokrosař Mikula se blýskl v Turecku pátým místem v první rozjížďce

Julius Mikula obsadil v první rozjížďce třídy MX2 ve Velké ceně Turecka páté místo. Český motokrosař si tak vyrovnal druhý nejlepší výsledek v sezoně i kariéře. V druhé jízdě projel cílem jako osmý a celkově v 17. z 19 závodů mistrovství světa skončil sedmý. V průběžné klasifikaci šampionátu se posunul před dlouhodobě zraněného Francouze Mathise Valina na deváté místo.
V Afyonkarahisaru startoval Mikula po zranění ruky, které utrpěl před dvěma týdny ve Velké ceně Nizozemska, kde nemohl nastoupit do druhé rozjížďky.
Jezdec týmu Osička MX hned při comebacku skončil pátý, jeho maximem je čtvrtá příčka z dubnové Grand Prix Trentina v Pietramuratě. Pátý letos byl už také v jedné z jízd v jiném italském dějišti Riole Sardo.
Tureckou Velkou cenu vyhrál lídr klasifikace MX2 Guillem Farres ze Španělska.
V královské MXGP už o zisku titulu rozhodl Nizozemec Jeffrey Herlings. Světovým šampionem se stal pošesté a potřetí v hlavní třídě.
Na trůn se vrátil po pěti letech. Aktuálně nenašel přemožitele už ve dvanácti rozjížďkách za sebou a před zbývajícími závody v Číně a Austrálii má nedostižný náskok.