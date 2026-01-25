Ve čtyřiadvaceti letech vyhrál švédský pilot Oliver Solberg Rallye Monte Carlo. Stal se tak vůbec nejmladším vítězem tohoto prestižního závodu, který je úvodním dílem mistrovství světa v rallye. Za ním skončily další posádky Toyoty s Britem Elfynem Evansem a Francouzem Sébastienem Ogierem.
Mládí vpřed, Solberg ovládl Rallye Monte Carlo
Solberg v závěrečné etapě udržel zhruba minutový náskok před Evansem a připsal si druhé vítězství ve světovém šampionátu. První triumf vybojoval syn mistra světa z roku 2003 Nora Pettera Solberga loni v červenci, kdy dostal od továrního týmu Toyoty příležitost v Estonské rallye místo absentujícího Ogiera.
Tehdy to byl jeho první start v elitní kategorii WRC po třech letech. Nyní přidal další a znovu zvítězil.
„Nechápu to. Je to další emotivní den. Tohle byla nejtěžší rallye, jakou jsem kdy jel. Moje první rallye na asfaltu a vyhráli jsme,“ uvedl Solberg. „Chci moc poděkovat Toyotě za důvěru. Tým odvedl výjimečnou práci,“ dodal.
O primát nejmladšího vítěze připravil Ogiera, kterému při triumfu v roce 2009 bylo 25 let. Desetinásobný šampion Rallye Monte Carlo, který loni vybojoval devátý titul mistra světa, skončil třetí s dvouminutovou ztrátou.
Konečné výsledky Rallye Monte Carlo:
1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) 4:24:59,0, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -51,8, 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -2:02,2, 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -5:59,3, 5. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -10:29,8, 6. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3) -12:58,4, ...17. Kohn, Whittock (ČR, Brit./Škoda Fabia) -40:39,3.