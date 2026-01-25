Motorsport

Mládí vpřed, Solberg ovládl Rallye Monte Carlo


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve čtyřiadvaceti letech vyhrál švédský pilot Oliver Solberg Rallye Monte Carlo. Stal se tak vůbec nejmladším vítězem tohoto prestižního závodu, který je úvodním dílem mistrovství světa v rallye. Za ním skončily další posádky Toyoty s Britem Elfynem Evansem a Francouzem Sébastienem Ogierem.

Solberg v závěrečné etapě udržel zhruba minutový náskok před Evansem a připsal si druhé vítězství ve světovém šampionátu. První triumf vybojoval syn mistra světa z roku 2003 Nora Pettera Solberga loni v červenci, kdy dostal od továrního týmu Toyoty příležitost v Estonské rallye místo absentujícího Ogiera.

Tehdy to byl jeho první start v elitní kategorii WRC po třech letech. Nyní přidal další a znovu zvítězil.

„Nechápu to. Je to další emotivní den. Tohle byla nejtěžší rallye, jakou jsem kdy jel. Moje první rallye na asfaltu a vyhráli jsme,“ uvedl Solberg. „Chci moc poděkovat Toyotě za důvěru. Tým odvedl výjimečnou práci,“ dodal.

O primát nejmladšího vítěze připravil Ogiera, kterému při triumfu v roce 2009 bylo 25 let. Desetinásobný šampion Rallye Monte Carlo, který loni vybojoval devátý titul mistra světa, skončil třetí s dvouminutovou ztrátou.

Konečné výsledky Rallye Monte Carlo:

1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) 4:24:59,0, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -51,8, 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -2:02,2, 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -5:59,3, 5. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -10:29,8, 6. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3) -12:58,4, ...17. Kohn, Whittock (ČR, Brit./Škoda Fabia) -40:39,3.

Související články:

Solberg vede Rallye Monte Carlo, má nakročeno být nejmladším vítězem

24. 1. 2026

Solberg vede Rallye Monte Carlo, má nakročeno být nejmladším vítězem

Estonskou rallye překvapivě po tříleté pauze vyhrál Solberg

20. 7. 2025

Estonskou rallye překvapivě po tříleté pauze vyhrál Solberg
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.