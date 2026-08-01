Motorsport

Kvěch byl v Lodži pátý a vylepšil si osobní maximum v Grand Prix


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Dvě závěrečné jízdy Jana Kvěcha a finále GP v Lodži
Zdroj: ČT sport

Jan Kvěch obsadil páté místo v dnešní plochodrážní Grand Prix Polska v Lodži a vylepšil si osobní maximum v mistrovství světa. Čtyřiadvacetiletý strakonický rodák byl dosud nejlépe dvakrát šestý.

Kvěch na rozdíl od minulých dvou let není v této sezoně pravidelným účastníkem elitního seriálu, ale v Lodži se v něm představil už pošesté za sebou jako oficiální náhradník za zraněné jezdce.

V základní části Kvěch obsadil čtvrté místo. Z pěti rozjížděk tři vyhrál, jednou skončil třetí a jednou vyšel na prázdno. Popáté v řadě se kvalifikoval do jedné ze dvou jízd poslední šance, jejíž vítězové si zajistí postup do finále. Českému jezdci se povedl start, v první zatáčce vedl, hned nato ho ale zvnějšku předjel Brit Robert Lambert a pořadí se už nezměnilo.

Kvěchovi tak o jedno místo uniklo první finále v kariéře. Šestý byl český plochodrážník loni ve švédské Mallile a poprvé předloni v Toruni.

Pro vítězství si podruhé v kariéře dojel Lambert před domácím Patrykem Dudekem a Australanem Bradym Kurtzem. V průběžném pořadí MS se Kurtz bodově dotáhl na vedoucího Poláka Bartosze Zmarzlika, jenž poprvé v sezoně nepostoupil do finále a skončil za Kvěchem šestý. Český reprezentant je stále třináctý.

Výsledky Grand Prix Polska, závodu MS na ploché dráze v Lodži

1. Lambert (Brit.), 2. Dudek (Pol.), 3. Kurtz (Austr.), 4. Jensen (Dán.), 5. Kvěch (ČR).

Průběžné pořadí (po 7 z 10 závodů): 1. Kurtz 109, 2. Zmarzlik (Pol.) 109, 3. Lambert 101, ... 13. Kvěch 46, 24. Bednář (ČR) 1.

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