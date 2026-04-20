Hanika řádil v Le Mans, ve vytrvalostním závodě vyhrál podruhé za sebou

Motocyklový jezdec Karel Hanika slaví vítězství ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans. Podnik, který je součástí mistrovství světa ve vytrvalostních závodech silničních motocyklů, vyhrál podruhé za sebou.
Hanika rozdával v Le Mans úsměvy. Aby také ne, když v kvalifikaci zajel nejrychlejší kolo v historii trati a jeho tým Yart Yamaha i díky tomu odstartoval z pole position.
Do úvodního závodu sezony se český jezdec dostal po úseku týmového kolegy Marvina Fritze a skvěle zvládl i noční směnu.
S pomocí Leandra Mercada pak česko-německo-argentinské trio odjelo 859 kol, o pět víc, než japonská stáj Yoshimura, a na legendární čtyřiadvacetihodinovce obhájilo titul. Pro Haniku je to z Le Mans už pátá medaile, slavil ji navíc před rekordní návštěvou 77 tisíc fanoušků.