Lando Norris z týmu McLaren je poprvé mistrem světa formule 1. O dva body porazil Maxe Verstappena z Red Bullu, jemuž nestačilo na zisk pátého titulu ani vítězství v závěrečné Velké ceně Abú Dhabí.
Norris má titul, vítězství Verstappenovi nestačilo
Norrisovi stačilo třetí místo, druhý dojel jeho týmový kolega Oscar Piastri. Norris si pro třetí příčku dojel bez větších problémů. Během závodu se mohl obávat pouze Charlese Leclerca, který ale nikdy neměl reálnou šanci na něj ze čtvrté pozice zaútočit.
Šestadvacetiletý Norris triumfoval v šampionátu o pouhé dva body před Verstappenem. Sezonu ukončil se 423 body. Verstappen, jemuž k pátému titulu v řadě nepomohlo ani třetí vítězství za sebou a osmé v sezoně, skončil s 421 body. Celkově třetí Piastri nakonec ztratil na Norrise 13 bodů.
Vítěz sobotní kvalifikace Verstappen udělal pro zdramatizování boje o titul maximum. Po startu se udržel ve vedení, zatímco před Norrise se dostal Piastri. Na lídra MS se navíc brzy dotáhl Charles Leclerc z Ferrari a Norris musel chvíli odrážet jeho útoky.
V 17. kole zajel do boxů Norris a vrátil se na deváté příčce. Brzy se dostal před Andreu Antonelliho, Carlose Sainze, Lance Strolla a Liama Lawsona. O chvíli později se Brit dotáhl na Verstappenova týmového kolegu Júkiho Cunodu. Japonský soupeř při bránění několikrát změnil směr a Norris musel při manévru vyjet mimo trať. Komisaři oba jezdce vyšetřovali, pětivteřinový trest ale dostal jen Cunoda. Ve 24. kole zajel do boxů také Verstappen.
Osmnáct kol před koncem se vydal podruhé k mechanikům čtvrtý Leclerc. Norris ho následoval, nasadil ale tvrdší směs pneumatik, zatímco Monačan vsadil na měkčí. Verstappen se vzápětí dostal před Piastriho do čela.
Australan absolvoval zastávku v boxech až ve 42. kole. Snažil se sice Verstappenovi přiblížit, ten měl ale velký náskok. O drama se ještě postaral Leclerc, který chvíli Norrise dotahoval. V případě, že by Norris skončil čtvrtý a Verstappen by vyhrál, Brit by o titul přišel. Norris ale Leclerca blíže než na tři sekundy nepustil a v závěru Monačanovi ještě ujel. Poté, co ho v cíli odmávala na třetím místě šachovnicovou vlajkou herečka Ana de Armasová, mohl rodák z Bristolu slavit.
McLaren, který si již v předstihu zajistil triumf v Poháru konstruktérů, vybojoval první double od roku 1998. Naposledy v jeho barvách triumfoval před sedmnácti lety Norrisův krajan Lewis Hamilton. Verstappen přišel o šanci stát se druhým jezdcem historie po Michaelu Schumacherovi (2000–2004), který by vyhrál pět titulů za sebou. Piastri zase nevyužil možnost být prvním australským mistrem světa od roku 1980.
Dojatý Norris titul věnoval rodičům
Norris premiérový mistrovský titul ve formuli 1 oplakal a věnoval ho rodičům. „Už jsem nějakou chvíli neplakal. Myslel jsem, že nebudu, ale stalo se. Byla to dlouhá cesta. Je to úžasné,“ řekl před televizními kamerami. „Mé nejlepší výkony letos přišly, když jsem to nejvíc potřeboval. Odvedl jsem je ve druhé půlce sezony, kdy jsem trochu ztrácel,“ podotkl. „Mám tu svou rodinu a přítelkyni. Tohle je pro mou mámu a tátu, kteří mě nechali za tímhle snem jít,“ uvedl.
Šestadvacetiletý rodák z Bristolu se stal prvním britským mistrem světa od Lewise Hamiltona v roce 2020. „Teď už trochu vím, co Max zažíval. Chci jemu i Oscarovi, svým největším soupeřům v sezoně, pogratulovat. Bylo mi ctí proti nim závodit. Hodně jsem se toho naučil. Byl to dlouhý rok, ale zvládli jsme to a jsem na všechny v týmu velmi hrdý,“ uvedl Norris, který byl vloni v konečném pořadí MS druhý.
Výsledky Velké ceny Abú Dhabí formule 1
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:26:07,469, 2. Piastri (Austr./McLaren) -12,594, 3. Norris (Brit./McLaren) -16,572, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -23,279, 5. Russell (Brit./Mercedes) -48,563, 6. Alonso (Šp./Aston Martin) -1:07,562, 7. Ocon, 8. Hamilton, 9. Hülkenberg, 10. Stroll
Konečné pořadí MS (po 24 závodech):
1. Norris 423, 2. Verstappen 421, 3. Piastri 410, 4. Russell 319, 5. Leclerc 242, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 156.
Pohár konstruktérů:
1. McLaren 833, 2. Mercedes 469, 3. Red Bull 451, 4. Ferrari 398, 5. Williams 137, 6. Racing Bulls 92.