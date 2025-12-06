Kvalifikaci na závěrečnou Velkou cenu formule 1 v Abú Dhabí vyhrál Max Verstappen z Red Bullu a dál živí naději na pátý mistrovský titul v řadě. Vybojoval osmou pole position v sezoně a 48. v kariéře.
Verstappen živí naději na pátý titul, ovládl kvalifikaci na finále v Abú Dhabí
Osmadvacetiletý Nizozemec porazil v kvalifikaci o 201 tisícin sekundy lídra šampionátu Landa Norrise z McLarenu, na něhož ztrácí v pořadí šampionátu 12 bodů. Třetí skončil Norrisův týmový kolega Oscar Piastri.
V Abú Dhabí zaútočí Verstappen na 71. vítězství v F1. Pokud by nedělní závod vyhrál a Norris chyběl na stupních vítězů, stal by se znovu mistrem světa. Ještě na začátku září přitom ztrácel na první místo 104 bodů.Rodák z Hasseltu Verstappen, který vyhrál předchozí dva závody a drží sérii devíti pódiových umístění, získal v Abú Dhabí pole position už popáté. Čtyřikrát tu zvítězil, vloni jeho šňůru přerušil Norris.
O dva roky mladší Brit útočí na premiérový mistrovský titul. K jistotě mu stačí v nedělním závodě i třetí příčka bez ohledu na výsledky soupeřů. Ve hře zůstává i Piastri, který dnes zaostal za Verstappenem o 230 tisícin. Australský pilot ztrácí na Norrise 16 bodů a potřeboval by nejlépe závod vyhrát a spoléhat na zaváhání obou soupeřů.
„Jsem neskutečně šťastný, že jsem první. To je jediná věc, kterou teď můžeme dělat. Musíme získávat maximum možného a to se nám v kvalifikaci povedlo,“ řekl před televizními kamerami Verstappen. „Max odvedl dobrou práci a gratuluji mu. Udělali jsme, co se dalo. Myslím, že jsem zajel docela dobré kolo a byl jsem spokojený. Samozřejmě jsem teď zklamaný, že jsem nezískal do závěrečného závodu pole position, ale nebyli jsme dost rychlí. Zkusíme to zítra,“ řekl Norris.
Nedělní Velká cena Abú Dhabí odstartuje ve 14:00 SEČ.