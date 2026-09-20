Druhý titul v kariéře. Stříteský si pomohl triumfem v Rallye Pačejov

Rallye Pačejov vyhrál Dominik Stříteský a díky prvenství v závěrečném závodě mistrovství České republiky v automobilových soutěžích dosáhl na druhý kariérní titul.
Druhý skončil s odstupem 2,4 sekundy Filip Mareš, jenž je druhý i celkově. Třetí místo obsadil na západě Čech Jan Kopecký, který letos nerozšířil rekordní počet jedenácti mistrovských titulů.
O celkovém triumfu v MČR se rozhodlo až v závěrečném šestém závodě seriálu, do kterého vstupoval jako lídr průběžného pořadí Mareš. Pilot vozu Toyota GR Yaris Rally2 ovládl i první etapu pačejovské soutěže, v neděli jej ale hned v úvodní rychlostní zkoušce předstihl Stříteský a těsný náskok udržel až do cíle.
„Je to něco neskutečného. S ohledem na to, čím jsme si za poslední dva měsíce prošli, to pro nás nebylo nic jednoduchého. Děkuji Ondrovi (Krajčovi – spolujezdci) za obrovskou důvěru, že do toho tady v Pačejově se mnou šel. A podařilo se nám to společně dotáhnout do šťastného cíle,“ radoval se Stříteský.
Stříteský vyhrál čtyři z šesti rallye v sezoně, předchozí zlínskou Barum rallye musel ze zdravotních důvodů vynechat. „Rekonvalescence byla těžká a dlouhá. Díky doktorům se vše podařilo urychlit, jak nejvíce to šlo. Proto jsme se tady mohli postavit na start,“ uvedl šestadvacetiletý Stříteský, který premiérový titul získal před dvěma lety.
Za klíč k vítězství označil výhru v první nedělní erzetě. „Věděli jsme, že to musíme zkusit, pak už by se to blbě stahovalo. A vyšlo to. Pak už to byl klasický těsný souboj jako celou sezonu,“ řekl jezdec Auto Podbabská Škoda týmu.
Mareš nakonec v celkovém hodnocení MČR zaostal za Stříteským o devět bodů a počtvrté v kariéře skončil celkově druhý. „Mám smíšené pocity... Byla to hezká sezona a není to to jediné, co člověka v životě naplňuje. Těžko hledám slova, ale jsem hrdý na celý tým. Všichni jsme do toho dali absolutní maximum a nemůžu litovat žádného momentu v sezoně. Beru to trošku jako malé vítězství,“ řekl Mareš.
Celková druhá, třetí a čtvrtá místa už může považovat za smůlu. „Člověk si to řekne, ale pak uvidí rodinu, děti a věci, které se v životě daří. Musím ale zopakovat, že jsme malý tým a bojujeme proti týmům, které mají brutální historii v motorsportu. Já jdu v pondělí do práce a Radek (Bucha – spolujezdec) odsud odjíždí týmovým kamionem na dílnu. Kdo to vidí, tak musí chápat, že předvádíme brutální nasazení a v kontextu toho velmi dobrý sport,“ prohlásil Mareš.
Výsledky Rallye Pačejov
Výsledky Rallye Pačejov
Rallye Pačejov, závěrečný závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích:
1. Stříteský, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) 1:18:35,6, 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) -2,4, 3. Kopecký, Hovorka -24,8, 4. Kundlák, Zalabák -1:05,4, 5. Březík, Bělák -1:11,7, 6. Cvrček, Jansa (všichni Škoda Fabia RS Rally2) -1:59,4.
Konečné pořadí MČR: 1. Stříteský 269, 2. Mareš 260, 3. Březík 248.