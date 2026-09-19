Mareš ovládl první etapu Rallye Pačejov a míří za titulem

Vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství České republiky Filip Mareš vyhrál první etapu Rallye Pačejov a míří za prvním titulem v kariéře. Na druhého Dominika Stříteského, který je také ve hře o celkový triumf, má ale náskok jen tři sekundy. Třetí adept na zisk titulu Adam Březík je po prvním soutěžním dnu pátý.
Situaci ve hře o titul komplikuje systém českého šampionátu. Do konečného hodnocení se započítává pět ze šesti výsledků a samostatně se bodují i jednotlivé etapy. Před Pačejovem měl Mareš na Březíka náskok 27 bodů, Stříteský byl dalších sedm bodů zpět. Pouze Mareš měl ale započítaných pět výsledků, Březík i Stříteský mají jednu nulu. Jisté v současnosti je, že pokud bude Mareš nejrychlejší i v neděli, získá titul.
„Rozdíl je maličký a pořád je to hratelné. Čeká nás dlouhá neděle, kde půjde o všechno,“ řekl Stříteský, který ze zdravotních důvodů vynechal předchozí zlínskou Barum rallye.
V neděli jsou na programu čtyři rychlostní zkoušky.
Výsledky Rallye Pačejov po 1. etapě
Výsledky Rallye Pačejov po 1. etapě
1. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) 48:00,0, 2. Stříteský, Krajča -3,1, 3. Kopecký, Hovorka -12,1, 4. Kundlák, Zalabák -36,4, 5. Březík, Bělák -40,7, 6. Cvrček, Jansa (všichni Škoda Fabia RS Rally2) -1:11,4.