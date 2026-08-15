Březík opanoval úvodní etapu Barum rallye, Kopeckému vzal šance na titul defekt

První etapu Barum Czech rallye Zlín vyhrál Adam Březík a míří za největším úspěchem v kariéře. Jezdec vozu Škoda Fabia RS Rally2 má ale v čele náskok jen necelých deseti sekund na druhého Poláka Miku Marczyka, třetí je lídr mistrovství Evropy Teemu Suninen z Finska. Defekt a následné technické problémy vyřadily ze hry o vítězství rekordmana soutěže a úřadujícího šampiona Jana Kopeckého, jenž tak přišel o reálnou šanci získat další domácí titul.
Březík se v popředí předposledního podniku českého šampionátu držel od startu, do čela se dostal po čtvrté rychlostní zkoušce. „Myslím, že s první etapou mohu být spokojený. Bylo to celkem dobré. Udělali jsme z přemíry snahy spoustu drobných chyb. Měli jsme přehřáté pneumatiky. Občas jsem brzdil zbytečně pozdě nebo brzy, ale celkově musíme být spokojení,“ řekl Březík. V neděli podle jeho slov bude nejdůležitější ustát tlak. „Bude potřeba udržet nervy,“ podotkl.
Společně s Březíkem bojovali o vedení Filip Mareš a Kopecký, jenž ve Zlíně vyhrál již dvanáctkrát. Čtyřiačtyřicetiletý matador byl po páté erzetě druhý s odstupem sekundy za Březíkem, následně měl ale defekt, poškodil brzdy a musel ze soutěže odstoupit.
„Měl jsem smůlu. Auto fungovalo perfektně, dařilo se nám stahovat ztrátu, ale na Trojáku (název erzety) byla totálně rozebraná trať, jelo se v kolejích, a když jsme brzdili, tak se ozvala hrozná rána zezadu,“ uvedl Kopecký. Se spolujezdcem vyměnili zadní kolo, ale následně zjistili, že jim nefungují brzdy. V cíli testu tak Kopecký z rallye odstoupil. „V servisu jsme zjistili, že nám do zadního kola vletěl kámen a brzdový kotouč to nevydržel,“ řekl.
V posledním sobotním testu se propadl Mareš, jenž měl také defekt. S poškozeným kolem sice dojel do cíle, ale ztratil 33 sekund a klesl na šestou pozici. „Nevím, co se stalo. Měli jsme pomalý defekt, řekl bych, že skoro celou poslední sekci k cíli. Ničeho jsme se nedotkli, jen smůla. Vyměníme to, připravíme se na zítřek a pořádně zatlačíme,“ řekl Mareš
Hlavními Březíkovými soupeři v boji o triumf v 55. ročníku rallye jsou tak zahraniční jezdci. Z domácích zástupců je v elitní desítce vedle Mareše už jen sedmý Erik Cais.
I Barum rallye stejně jako předešlý závod ME v Polsku poznamenaly vážné nehody. Na čtvrtém testu havaroval Ir William Creighton, jenž musel být stejně jako spolujezdec Liam Regan převezen do nemocnice. O dva testy dále skončil v „kotrmelcích“ Filip Kohn.
V neděli je na programu závěrečných šest měřených testů.