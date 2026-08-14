Na Barum rallye aspirují na triumf Mareš s Kopeckým. Přípravy zkomplikovaly omluvenky i požár továrny

Ve Zlíně začíná Barum rallye, další podnik mistrovství České republiky i evropského šampionátu. Tentokrát se však pořadatelé i diváci musejí obejít bez zdravotně indisponovaného lídra průběžného pořadí Dominika Stříteského. O prvenství by se tak měli utkat zejména Filip Mareš a Jan Kopecký. Zatím druhý Mareš ztrácí na vítěze posledních tří českých soutěží 28 bodů, třetí Kopecký 67 bodů. Vzhledem ke koeficientu rallye může vítěz ve Zlíně získat maximálně 90 bodů. Dění na Barum rallye můžete od pátku do neděle sledovat na ČT sport v pravidelných živých vstupech i pořadu Za oponou, který nabízí unikátní pohled do zákulisí.
„Pokud chceme ještě pomýšlet na titul, nezbývá než na Barumce vyhrát,“ uvědomuje si Kopecký, který ve Zlíně triumfoval již dvanáctkrát v kariéře. Nikdo zkušenější se na start nepostaví. „Je před námi pořádná výzva a my se připravíme, jak nejlépe to půjde,“ řekl čtyřiačtyřicetiletý pilot, jenž usiluje o dvanáctý český titul v kariéře.
Mareš litoval, že nedojde na jeho další souboj se Stříteským, na přístupu k rallye se ale prý nic měnit nebude. „Chceme podat maximální výkon a vystoupat co nejvýše. Naše příprava je o to usilovnější, jelikož jsme loni nebyli tak konkurenceschopní, jak jsme si představovali. Doufám, že letos to bude z naší strany výrazně lepší závod,“ řekl Mareš, který před rokem dojel šestý.
Do boje o výhru se ve Zlíně zapojí i přední jezdci evropského šampionátu, kterému kraluje Fin Teemu Suninen. Na startu nebude chybět ani loni celkově třetí Andrea Mabellini z Itálie, jenž za nejrychlejším Kopeckým zaostal jen o necelých 14 sekund. Z domácích závodníků se na Barumce daří i Eriku Caisovi nebo Adamu Březíkovi, v předešlých dvou letech bojoval o výhru i Rakušan Simon Wagner.
Pořadatelé připravili pro posádky trať s 13 rychlostními zkouškami o celkové délce 206 km, 55. ročník rallye odstartuje tradičně v pátek podvečer městskou rychlostní zkouškou. Do závodu by mělo nastoupit celkem 106 posádek z 19 států. Ředitel závodu Jan Regner přiznal, že se jim nakupila řada omluvenek. „Zjistili jsme, že nám bude chybět 11 aut, ale v závěru jsme napočítali 116 po uzávěrce. Nevyzvedli si všichni itinerář, ale přesto jsme nadšení,“ uvedl.
Pořádání takové akce v rámci evropského šampionátu pro organizátory skýtá i mnohem více povinností i nároků. „Ty nároky jsou větší. Zejména, aby vše odpovídalo evropským standardům, jednak v tom zajištění, ať už co se týče kvality, množství, celkového úsilí. A tím, že rychlostní zkoušky jsou živě, tak i ten tým od promotéra čítá skoro ke stovce lidí,“ vysvětloval Regner.
Situaci zkomplikoval také požár 34. továrny Baťovského komplexu ve Zlíně, ke kterému došlo zkraje července. „Byla to jedna z největších improvizací,“ přiznal Regner. „Historické startovní pole mělo mít servisní zázemí před budovou, pod ní i za ní, takže to nás v tomto velmi zasáhlo.“ Servisní zázemí pro historické vozy nakonec pořadatelé přesunuli na otrokovické letiště, kde již v minulosti podobná zóna byla.
Barum rallye ve Zlíně navštíví každoročně něco mezi 200 a 300 tisíci diváky a jedná se o jednu z nejnavštěvovanějších sportovních akcí. V pátek závodníci odjedou úvodní rychlostní zkoušku, v sobotu a v neděli po šesti. Dění na Barum rallye můžete od pátku do neděle sledovat na ČT sport v pravidelných živých vstupech i pořadu Za oponou, který nabízí unikátní pohled do zákulisí.
Průběžné pořadí Mistrovství ČR i Mistrovství Evropy v rallye
Průběžné pořadí Mistrovství ČR i Mistrovství Evropy v rallye
Průběžné pořadí MČR: 1. Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2) 212, 2. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 184, 3. Kopecký 145, 4. Březík (oba Škoda Fabia RS Rally2) 128, 5. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 116, 6. Kundlák (SR/Škoda Fabia RS Rally2) 95.
Průběžné pořadí ME: 1. Suninen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 80, 2. Mabellini (It./Lancia Ypsilon Rally2) 57, 3. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 47, ...27. Stříteský 9, 30. Cais (Hyundai i20 N Rally2) 9.