Johannes Hösflot Klaebo si v Trondheimu připsal svůj stý triumf v závodech Světového poháru. Před ním to dokázaly pouze jeho krajanka Marit Björgenová, švýcarská akrobatka Conny Kisslingová a americká sjezdařka Mikaela Shiffrinová.
Klaebo se stým vítězstvím dostal do elitního klubu lyžařů
Devětadvacetiletý Klaebo po druhém místě v kvalifikaci ve vyřazovacích bojích dominoval a suverénně ovládl i šestičlenné finále. Na stovku vítězství potřeboval pětinásobný olympijský vítěz necelých deset let, poprvé slavil v únoru 2017 v Otepää.
„Pořád jsme v roce 2025, takže bude hodně těžké ho překonat,“ řekl Klaebo deníku Dagbladet. „Neexistuje lepší místo, kde toho dosáhnout. Neplánoval jsem jubileum schválně sem, ale osud to tak chtěl. Stovka visí hodně vysoko, je to obrovské číslo,“ doplnil patnáctinásobný mistr světa.
Ondřej Černý ve čtvrtfinále těsně prohrál souboj o druhé místo, na postup mu nestačil ani čas a nakonec skončil třináctý. Přes první vyřazovací kolo nepřešel ani Jiří Tuž, který obsadil dvacáté místo. Kateřina Janatová, Barbora Antošová, Tereza Beranová a Luděk Šeller neuspěli v kvalifikaci.
„Z umístění mám radost, je to dobrý výsledek. Ale i tak to člověka lehce mrzí, když na postup do semifinále chyběl jen takový kousek. Kdyby byla cílová rovinka o padesát metrů kratší, byl bych tam,“ citoval Černého svazový web. „Takticky jsem podle mě závod zvládl dobře a měli jsme i dobré lyže. Sám jsem si oproti ostatním vybral stoupavější variantu a byl jsem s tím spokojený. Cítím, že mám formu, a pokud to vydrží, doufám, že v příštím závodě už semifinále vyjde,“ dodal.
Závod žen vyhrála švédská lyžařka Johanna Hagströmová, která se ve finále na rozdíl od svých soupeřek dokázala vyhnout kolizím. Pro Švédku jde o druhý triumf ve Světovém poháru, za ni se seřadila hned trojice jejích krajanek.
Výsledky:
Výsledky:
Muži: 1. Klaebo 2:59,89, 2. Vike (oba Nor.) -0,31, 3. Myhlback (Švéd.) -0,34, 4. Heggen -0,46, 5. Valnes -1,03, 6. Evensen (všichni Nor.) -18,28, ...13. Černý, 20. Tuž – vyřazeni ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 47. Šeller (všichni ČR).
Průběžné pořadí SP (po 4 z 28 závodů): 1. Klaebo 387, 2. Amundsen (Nor.) 314, 3. Anger (Švéd.) 256, 4. Valnes 256, 5. Myhlback 216, 6. Stenshagen (Nor.) 210, ...25. Černý 98, 27. Tuž 96, 85. Šeller 18, 87. Bauer (ČR) 15.
Ženy: 1. Hagströmová 3:30,97, 2. Ribomová -1,53, 3. Svahnová -2,67, 4. Sundlingová (všechny Švéd.) -4,13, 5. Aabrekková (Nor.) -5,25, 6. Gimmlerová (Něm.) -9,40, ...v kvalifikaci 41. Janatová, 46. Beranová, 50. Antošová (všechny ČR).
Průběžné pořadí SP (po 4 z 28 závodů): 1. Digginsová (USA) 306, 2. Sundlingová 300, 3. Ilarová (Švéd.) 299, 4. Joensuuová (Fin.) 230, 5. Dahlqvistová 224, 6. Karlssonová (obě Švéd.) 212, ...42. Janatová 75, 58. Beranová 47, 86. Antošová (ČR) 15.