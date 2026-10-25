Pinheiro Braathen navýšil náskok a zcela ovládl úvodní obří slalom sezony

Světový pohár v alpském lyžování odstartoval v rakouském Söldenu a první závod sezony patřil Lucasovi Pinheiru Braathenovi. Reprezentant Brazílie vyhrál obě kola a celkově zvítězil o 48 setin sekundy před Švýcarem Loicem Meillardem. Třetí skončil další Švýcar Marco Odermatt.
Olympijský vítěz triumfoval na ledovci Rettenbach podruhé po roce 2020, kdy si tam připsal ještě v norských barvách první vítězství kariéry. Kvůli silnému větru v horní části se jelo na zkrácené trati z náhradního startu.
Šestadvacetiletý Pinheiro Braathen vedl už po prvním kole o 24 setin před Meillardem. Ten udržel o jedinou setinu náskok před krajanem Marcem Odermattem, loňským vítězem ze Söldenu a úřadujícím pětinásobným králem Světového poháru.
Rodák z Osla Pinheiro Braathen, jenž reprezentuje Brazílii od roku 2024, potvrdil vítězstvím pozici aktuálně nejlepšího lyžaře v obřím slalomu. Loni sice v Söldenu nedokončil první kolo, na konci sezony ale získal malý křišťálový glóbus a ukončil v disciplíně čtyřleté Odermattovo kralování.
V součtu se závěrem minulé sezony vyhrál Pinheiro Braathen třetí obří slalom za sebou a celkově se v elitním seriálu radoval z prvenství podeváté. Čeští reprezentanti v Söldenu nestartovali. Po třítýdenní pauze se Světový pohár rozběhne naplno v polovině listopadu slalomem v Levi.
Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Söldenu
Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Söldenu
Muži – obří slalom: 1. Pinheiro Braathen (Braz.) 1:44,72 (52,40+52,32), 2. Meillard -0,48 (52,64+52,56), 3. Odermatt (oba Švýc.) -0,49 (52,95+52,26), 4. Radamus (USA) -0,82 (53,55+51,99), 5. Haaser (Rak.) -0,86 (53,68+51,90), 6. Gratz (Něm.) -0,95 (53,09+52,58).