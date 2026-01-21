Lyžování a snowboarding

Ulrichová bodovala i ve druhém závodě skokanek v Zau


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK
2 minuty
Skoky Kláry Ulrichové na středním můstku v Zau
Zdroj: ČT sport

Skokanka na lyžích Klára Ulrichová obsadila na Světovém poháru v Zau 22. místo. Bodovala tak i ve druhém závodě v japonském středisku. Poprvé v kariéře vyhrála Rakušanka Lisa Ederová.

Ulrichová v prvním kole předvedla výkon 91 metrů a byla na 19. místě. Ve druhém kole skočila v hustém sněžení a silném větru 80,5 metru a v konečném pořadí si o tři místa pohoršila. V úterý v Zau skončila na 21. příčce.

Ederová po výkonech 96 a 98 metrů zvítězila s náskokem 1,4 bodu před Nikou Prevcovou. Slovinská skokanka se vrátila na pódium po čtvrté příčce z úterního závodu, ve kterém po šesti triumfech skončila její vítězná série.

Průběžné pořadí seriálu vede Prevcová o 358 bodů před vítězkou úterního závodu Nozomi Marujamaovou z Japonska. Ulrichová je na 31. místě. Česká jednička Anežka Indráčková, která kvůli nemoci v Japonsku nestartovala, je na 27. příčce.

Přečtěte si také

Marujamaová doma uťala vítěznou sérii Prevcové, Ulrichová bodovala

20. 1. 2026

Marujamaová doma uťala vítěznou sérii Prevcové, Ulrichová bodovala
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.