Skokanka na lyžích Klára Ulrichová obsadila na Světovém poháru v Zau 22. místo. Bodovala tak i ve druhém závodě v japonském středisku. Poprvé v kariéře vyhrála Rakušanka Lisa Ederová.
Ulrichová bodovala i ve druhém závodě skokanek v Zau
Ulrichová v prvním kole předvedla výkon 91 metrů a byla na 19. místě. Ve druhém kole skočila v hustém sněžení a silném větru 80,5 metru a v konečném pořadí si o tři místa pohoršila. V úterý v Zau skončila na 21. příčce.
Ederová po výkonech 96 a 98 metrů zvítězila s náskokem 1,4 bodu před Nikou Prevcovou. Slovinská skokanka se vrátila na pódium po čtvrté příčce z úterního závodu, ve kterém po šesti triumfech skončila její vítězná série.
Průběžné pořadí seriálu vede Prevcová o 358 bodů před vítězkou úterního závodu Nozomi Marujamaovou z Japonska. Ulrichová je na 31. místě. Česká jednička Anežka Indráčková, která kvůli nemoci v Japonsku nestartovala, je na 27. příčce.