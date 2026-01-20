Klára Ulrichová obsadila 21. místo v závodě skokanek na lyžích v japonském středisku Zao. V sezoně Světového poháru bodovala pošesté a po neúspěšných vystoupeních v čínském Čang-ťia-kchou se vrátila do první třicítky.
Marujamaová doma uťala vítěznou sérii Prevcové, Ulrichová bodovala
Na startu nebyla česká jednička Anežka Indráčková, jež kvůli nemoci vynechala už předchozí díl seriálu. Závod vyhrála domácí Nozomi Marujamaová, jež ukončila vítěznou sérii vedoucí ženy Světového poháru Niki Prevcové.
Slovinská hvězda po šesti triumfech za sebou obsadila tentokrát čtvrté místo. Japonská reprezentantka po šestém vítězství v sezoně snížila na druhém místě celkové klasifikace ztrátu na 310 bodů.
V Zau se kvůli počasí nekonala kvalifikace, v závodě Ulrichová předvedla skoky dlouhé 89 a 84 metrů.
Prevcové nestačil k triumfu ani nejdelší skok dne v druhém kole 102 metrů, v prvním totiž zaostala o 1,5 metru i za českou reprezentantkou.
V Zau čeká skokanky další závod ve středu, o víkendu vyvrcholí asijské turné v Sapporu.
Výsledky SP ve skocích na lyžích žen v Zau
1. Marujamaová (Jap.) 222,5 (101+92,5), 2. Ederová (Rak.) 207,1 (94,5+93,5), 3. Freitagová (Něm.) 205,8 (88+97,5), .. 21. Ulrichová (ČR) 166,9 (89+84).
Průběžné pořadí SP (po 19 z 33 závodů): 1. Prevcová (Slovin.) 1516, 2. Marujamaová 1206, 3. Ederová 957, .. 26. A. Indráčková (ČR) 105, 32. Ulrichová 80.