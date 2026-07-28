Štvrtecký si po přechodu k běžeckému lyžování konkrétní cíle nedává

Jakub Štvrtecký si po přechodu k běžeckému lyžování zvyká na nový styl přípravy. Bývalý biatlonista podle svých slov nyní trénuje víc, musel také upravit techniku běhu. Do premiérové běžecké sezony si konkrétní cíle nedal.
„Samotné běžky jsem měl vždy rád. Když to čas a plán dovolily, jezdil jsem i závody v běžeckém lyžování, abych věděl, jak si vedu mezi specialisty,“ řekl Štvrtecký, který se rozhodl pro změnu po uplynulé sezoně. „S trenérem jsme se o tom bavili někdy v polovině sezony a navrhl mi, že bych to mohl zkusit. Rozhodl jsem se ale až po závodech na Mísečkách, kde jsem si sám potvrdil, že by to nemusela být špatná cesta,“ uvedl sedmadvacetiletý rodák ze Vsetína .
V biatlonu absolvoval 11 sezon, účastnil se také olympijských her v Pekingu 2022. V posledních dvou letech už startoval ve Světovém poháru nepravidelně. Po přechodu k běžeckému lyžování musel navýšit objem přípravy.
„Trénuju určitě víc, protože v biatlonu hodně času zabrala střelba. Přidal jsem hlavně klasiku a soupaž. Navíc je technika bez zbraně trochu jiná, takže si na všechno ještě zvykám,“ podotkl Štvrtecký.
Má za sebou první porovnání s kolegy. Před dvěma týdny vyhrál závod své kategorie ve Skijáckém trojboji. „Trojboj mě hodně bavil, ale zároveň byl opravdu těžký. Dva intenzivní závody během jednoho dne dají zabrat. Byl to kvalitní trénink i dobrý test formy a ukázal mi, na čem je potřeba v další fázi přípravy ještě zapracovat,“ řekl Štvrtecký.
Postupně na sobě vidí zlepšení. „Určitě cítím velký posun hlavně v soupaži a klasice. Lépe zvládám i dlouhé tréninky a myslím, že máme v týmu výbornou atmosféru i přirozenou rivalitu, která nás všechny posouvá,“ uvedl Štvrtecký s tím, že s některé reprezentační kolegy jako Tomáše Dufka znal z minulých let.
Pochvaloval si také spolupráci s novým reprezentačním šéftrenérem Falkem Göpfertem, který nahradil Vasila Husáka „Už jsme s ním měli několik přednášek a je vidět, že má trénink opravdu v malíčku. Navíc se s ním dobře mluví, což je podle mě u trenéra hodně důležité,“ řekl Štvrtecký.
Na premiérovou sezonu mezi lyžaři se těší, konkrétní cíle si ale nedává. „Hlavním cílem je zůstat zdravý a kvalitně trénovat. Až potom uvidím, jak na tom budu ve srovnání s mezinárodní konkurencí. Chci prostě dobře trénovat a dělat maximum,“ doplnil Štvrtecký.