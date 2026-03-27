Skoky na lyžích

Prevc kraloval i doma na mamutím můstku v Planici. Vyhrál čtrnáctý závod v sezoně


27. 3. 2026Aktualizovánopřed 12 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Vítězný skok Prevce na MS v Planici
Zdroj: ČT sport

Suverén sezony zůstává suverénem i na domácím mamutím můstku. Předposlední individuální závod Světového poháru na mamutím můstku ve slovinské Planici ovládl k radosti fanoušků Domen Prevc. Šestadvacetiletý suverén sezony oslavil 14. pohárovou výhru této zimy.

Prevc předvedl lety 232,5 a 230,5 metru a vyhrál s velkým náskokem 20,1 bodu před Japoncem Renem Nikaidem. Třetí byl Rakušan Daniel Tschofenig. Olympijský vítěz a mistr světa Prevc už má od začátku měsíce jistý velký glóbus za celkové vítězství ve Světovém poháru a před nedělním finále je v ideální pozici získat i ten malý za lety.

Nejdelší pokus závodu 240 metrů předvedl na Letalnici bratrů Gorišekových Rakušan Stephan Embacher, jenž ale neustál dopad do telemarku a po pádu mu vypnuly obě lyže. Dvacetiletý skokan se poté nekontrolovaně kutálel po sněhu. Viditelně otřesený se nicméně dokázal postavit na nohy a z dojezdového prostoru odešel v doprovodu zdravotníků po svých.

Závod byl bez české účasti, neboť devatenáctiletý Daniel Škarka při své letecké premiéře nepostoupil ze čtvrteční kvalifikace. V sobotu budou poprvé v historii létat v Planici ženy, muže čeká před nedělním finále závod družstev.

Ženy si mamutí můstek vyzkoušely v tréninku a svůj vlastní světový rekord z loňského Vikersundu v něm vylepšila domácí Nika Prevcová na 242,5 metru. Světovým rekordmanem je i její starší bratr, Domen Prevc minulý rok v Planici dolétl na 254,5 m.

SP v letech na lyžích v Planici (Slovinsko)

Muži: 1. Prevc (Slovin.) 471,4 (232,5+230,5), 2. Nikaido (Jap.) 451,3 (232+233), 3. Tschofenig (Rak.) 443,5 (221,5+233,5), 4. Forfang 440,3 (215,5+227,5), 5. Lindvik (oba Nor.) 432,1 (227+225,5), 6. Nakamura (Jap.) 423,3 (226+219,5).

Průběžné pořadí SP (po 28 z 29 závodů): 1. Prevc 2068, 2. R. Kobajaši (Jap.) 1188, 3. Tschofenig 1109, 4. Nikaido 1095, 5. Lanišek (Slovin.) 989, 6. Embacher (Rak.) 982, ...50. Koudelka (ČR) 38.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.