Prevc kraloval i doma na mamutím můstku v Planici. Vyhrál čtrnáctý závod v sezoně

Suverén sezony zůstává suverénem i na domácím mamutím můstku. Předposlední individuální závod Světového poháru na mamutím můstku ve slovinské Planici ovládl k radosti fanoušků Domen Prevc. Šestadvacetiletý suverén sezony oslavil 14. pohárovou výhru této zimy.
Prevc předvedl lety 232,5 a 230,5 metru a vyhrál s velkým náskokem 20,1 bodu před Japoncem Renem Nikaidem. Třetí byl Rakušan Daniel Tschofenig. Olympijský vítěz a mistr světa Prevc už má od začátku měsíce jistý velký glóbus za celkové vítězství ve Světovém poháru a před nedělním finále je v ideální pozici získat i ten malý za lety.
Nejdelší pokus závodu 240 metrů předvedl na Letalnici bratrů Gorišekových Rakušan Stephan Embacher, jenž ale neustál dopad do telemarku a po pádu mu vypnuly obě lyže. Dvacetiletý skokan se poté nekontrolovaně kutálel po sněhu. Viditelně otřesený se nicméně dokázal postavit na nohy a z dojezdového prostoru odešel v doprovodu zdravotníků po svých.
Závod byl bez české účasti, neboť devatenáctiletý Daniel Škarka při své letecké premiéře nepostoupil ze čtvrteční kvalifikace. V sobotu budou poprvé v historii létat v Planici ženy, muže čeká před nedělním finále závod družstev.
Ženy si mamutí můstek vyzkoušely v tréninku a svůj vlastní světový rekord z loňského Vikersundu v něm vylepšila domácí Nika Prevcová na 242,5 metru. Světovým rekordmanem je i její starší bratr, Domen Prevc minulý rok v Planici dolétl na 254,5 m.
SP v letech na lyžích v Planici (Slovinsko)
Muži: 1. Prevc (Slovin.) 471,4 (232,5+230,5), 2. Nikaido (Jap.) 451,3 (232+233), 3. Tschofenig (Rak.) 443,5 (221,5+233,5), 4. Forfang 440,3 (215,5+227,5), 5. Lindvik (oba Nor.) 432,1 (227+225,5), 6. Nakamura (Jap.) 423,3 (226+219,5).
Průběžné pořadí SP (po 28 z 29 závodů): 1. Prevc 2068, 2. R. Kobajaši (Jap.) 1188, 3. Tschofenig 1109, 4. Nikaido 1095, 5. Lanišek (Slovin.) 989, 6. Embacher (Rak.) 982, ...50. Koudelka (ČR) 38.