V Lake Placid vyhráli Svahnová a Klaebo, Novák byl třiadvacátý

Nejlepší z českých reprezentantů v běhu na lyžích byl ve Světovém poháru v Lake Placid na 10 km klasicky Michal Novák, který skončil třiadvacátý. Jiří Tuž do cíle nedoběhl. Kateřina Janatová obsadila při závěrečné zastávce Světového poháru 38. místo v závodu na stejné trati s intervalovým startem. V hustém sněžení vyhráli norský suverén sezony Johannes Hösflot Klaebo a Švédka Linn Svahnová, za níž česká reprezentantka zaostala o 3:21,4 minuty.
Novák měl v cíli intervalového závodu v americkém středisku ztrátu minutu a 38 sekund na vítězného Klaeba. Za jedenáctinásobným olympijským šampionem, který do USA odcestoval navzdory nedávnému lehkému otřesu mozku po pádu ve sprintu v Drammenu, se umístili čtyři jeho krajané. Druhý skončil se ztrátou 14,7 sekundy Andreas Fjorden Ree, třetí Mattis Stenshagen byl o dalších deset sekund pomalejší.
Nejlepší ze zbytku světa byl na šesté pozici Ital Federico Pellegrino. Tuž ze závodu odstoupil ještě před polovinou trasy.
Vedoucí žena průběžného pořadí SP Jessie Digginsová obsadila před domácími fanoušky v posledním klasickém závodu sezony páté místo. Na vítězku ztratila 32,5 sekundy.
Svahnová závod v náročných podmínkách rozběhla nejrychleji a díky výbornému finiši nakonec porazila krajanku Fridu Karlssonovou o 1,4 sekundy. Norka Heidi Wengová na třetím místě ztratila už 22,1 sekundy.
V Lake Placid se představí na klasické desítce také muži. V sobotu jsou na programu sprinty volnou technikou, v neděli ročník uzavřou závody na 20 km s hromadným startem rovněž volně.
Výsledky SP v běhu na lyžích v Lake Placid – 10 km klasicky:
Muži: 1. Klaebo 26:44,5, 2. Ree -14,7, 3. Stenshagen -24,0, 4. Amundsen -24,7, 5. Iversen (všichni Nor.) -38,4, 6. Pellegrino (It.) -39,1, ...23. Novák -1:38,6, Tuž (oba ČR) nedokončil.
Průběžné pořadí SP (po 26 z 28 závodů): 1. Klaebo 2171, 2. Amundsen 1651, 3. Pellegrino 1275, 4. Stenshagen 1202, 5. Heggen (Nor.) 1113, 6. Schumacher (USA) 1021, ...30. Novák 442, 31. Tuž 433, 63. Černý 244, 125. Šeller 60, 129. Bauer 57, 140. Fellner 45, 176. Ophoff 15, 199. Dufek 1, 201. Hellmich (všichni ČR) 1.
Ženy: 1. Svahnová 29:04,4, 2. Karlssonová (obě Švéd.) -1,4, 3. H. Wengová -22,1, 4. Slindová (obě Nor.) -29,0, 5. Digginsová (USA) -32,5, 6. Fosnäsová (Nor.) -53,1, ...38. Janatová (ČR) -3:21,4.
Průběžné pořadí SP (po 26 z 28 závodů): 1. Digginsová 2155, 2. Ilarová 1802, 3. Dahlqvistová (obě Švéd.) 1493, 4. H. Wengová 1207, 5. Sundlingová (Švéd.) 1201, 6. Svahnová 1076, ...20. Janatová 737, 99. Antošová 60, 107. Beranová 47, 113. Jaklová 44, 128. Havlíčková 30, 169. Milerská (všechny ČR) 3.