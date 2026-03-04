Olympijská vítězka ve snowboardingu Zuzana Maděrová se už těší na sobotní zastávku Světového poháru ve Špindlerově Mlýně. V rozhovoru pro Sportovní zprávy uvedla, že má za sebou tři náročné týdny, ale teď už vyhlíží svůj start v paralelním slalomu v Česku. Přímé přenosy závodů sledujte v sobotu na ČT sport a ČT sport Plus.
Do Špindlu míří snowboardingová špička. Tlak trochu cítím, ale moc se těším, vyhlíží Maděrová SP
Maděrová trénovala na svahu ve Špindlu od časného středečního rána. „Trošku cítím tlak, protože přirozeně, když vám na něčem záleží, tak jste nervózní. Ale zároveň se na to moc těším, bude tu skvělá atmosféra. Trénink zatím probíhá dobře, trať je skvěle připravená.“
„Děláme maximum pro to, aby ten povrch byl co nejlepší pro závodní účely. Před pár týdny se tu jel Světový pohár v lyžování, čehož využíváme,“ doplňuje ředitelka závodů Lenka Dvořáková.
„Těším se, že přijdou lidé, že nás překvapí a bude tu ještě víc fanoušků, než očekáváme. Má být krásné počasí, to by mohlo divácké účasti pomoci. Závodníci ze všech zemí se na to těší také, závodů Světového poháru není mnoho, tady je velká příležitost, jak závod vidět,“ říká Dvořáková.
Pořadatelé evidují přihlášky všech šesti medailistů z olympijských her, naopak Ester Ledecká domácí paralelní slalom vynechá kvůli dopředu avizované kolizi s lyžařským SP. V areálu Svatý Petr se utká s elitou dalších deset českých reprezentantů.
Víkendové závody SP v Polsku podle Maděrové ukázaly, že navzdory nemoci a mimosportovním aktivitám má stále výbornou formu. Dvaadvacetiletá snowboardistka v Krynici v sobotu skončila druhá, v neděli sice kvůli chybě v jedné z kvalifikačních jízd nepostoupila do vyřazovacích kol, ale druhá jízda v kvalifikaci se jí vydařila.
„Formu hodnotím skvěle. Druhý den jsem spadla, byl zázrak, že jsem se dostala do druhého kola. I tak jsem si ověřila, že nejrychlejší čas toho dne je dobrá forma, takže jsem spokojená,“ tvrdí Maděrová.
Parkování během SP
Parkování během SP
Návštěvníci budou moci parkovat i v nedalekém Vrchlabí. Policie tam auta nasměruje po naplnění parkovišť ve Špindlerově Mlýně. Mezi Vrchlabím a zhruba 15 kilometrů vzdáleným Špindlerovým Mlýnem budou kyvadlově jezdit autobusy. Policie se zaměří na plynulost dopravy a dohled nad veřejným pořádkem.
Olympijské hry jí změnily život. „Život se mi změnil hodně, přibyly mediální povinnosti, je zájem o rozhovory, podcasty, lidé chtějí podpisy, vidět medaili. Je to skvělý,“ je ráda Maděrová.
„Sportovci mi píší a ptají se, jak to tady bude vypadat. Já je ujišťuju, že to bude skvělé. Část z nich už přijela a jsou nadšení. Zatím dobrý,“ usmívá se Maděrová.
„Přeju Zuzce, ať vyhraje, Je to před domácím publikem a to způsobí neuvěřitelný výbuch nadšení. Bylo by to skvělé. Zuzka je tak pozitivní, takže bude super, když si prostě zajede dobrý závod a i tak by to bylo v pořádku,“ ví Dvořáková.