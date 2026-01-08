Lyžování a snowboarding

Jizerská padesátka hlásí velký zájem, sněhu je dost. Hlavní závod na 50 km už je zaplněný


V Bedřichově se bude konat již 59. ročník Jizerské padesátky
Zdroj: ČT sport

Již za tři týdny se uskuteční 59. ročník tradičního lyžařského závodu Jizerská padesátka a organizátoři hlásí velký zájem. Hlavní závod na 50 kilometrů je zaplněný, místa zůstávají v doprovodných podnicích. Sněhové podmínky jsou ideální, novinkou je například zařazení sprintu do seriálu Ski Classics. V Bedřichově a okolí se bude závodit od 29. ledna do 1. února.

„Padesátikilometrový závod má kapacitu 4800 závodníků a ta byla naplněna letos přesně na Nový rok,“ řekl za organizátory David Douša. „Vzhledem k průběhu loňského ročníku, který byl ukázkový, bylo krásné počasí, mrzlo a hezký sníh, jsme čekali velký zájem. Vždy je to ale nejistota. Nevíte, co přijde, a velkou roli hraje předpověď počasí, která byla dosud velmi pozitivní. Snad to vydrží i do závodu samotného,“ dodal.

Díky velkému zájmu se otřásá i účastnický rekord. Na ostatní závody zbývá mezi 15 až deseti procenty startovních čísel. On-line registrace probíhá do 18. ledna. „Celková kapacita je okolo deseti tisíc závodníků. Dosavadní rekord je 9557 z roku 2024. Máme aktuálně zaregistrováno 8900 závodníků, což je zhruba o 1700 více než vloni touto dobou a před dvěma lety. Teď jsme tedy v napětí, jestli rekord padne,“ uvedl Douša.

Finiš Jizerské padesátky s vítězným Ole Jörgenem Bruvollem
Zdroj: ČT sport

Podle organizátorů tvoří 16 procent účastníků ze zahraničí, 13 procent přihlášených jsou děti a mládež do 18 let. „Nejmladší závodnice má dva roky, nejstaršímu je 86 let. Je narozený v listopadu 1939, tedy dva měsíce po startu druhé světové války. Ten pojede pětadvacítku. Druhou nejstarší závodnicí je žena, která je přihlášená na padesátikilometrový závod,“ přiblížil Douša.

Organizátorům přeje i současné počasí a nízké teploty. Sněhu je dost. „V tuto chvíli jsou všechny tratě Jizerské padesátky průjezdné a upravované. Pokud nepřijde nějaká obleva, což teď ve výhledu není, tak budou tratě velmi dobře připravené, tvrdé a bude to zážitek si na nich zajet,“ řekl.

Ve čtyřech dnech se v Jizerských horách uskuteční osm závodů. Program začne ve čtvrtek Bedřichovskou 30 a Jizerskou 17, které se pojedou volnou technikou. V pátek se uskuteční závody pro děti, štafeta 4 x 3 km a sprint na 1,5 km, který bude nově zařazený do Pro Tour Ski Classics. V sobotu následují závody na 25 a 10 km, program vyvrcholí v neděli.

„Jizerská padesátka je legendou nejen v Česku, ale i ve světě. Lidé, kteří za ní stojí, dělají skvělou práci. Není to jen o Jizerské padesátce, ale i doprovodných závodech, což nemá moc ve světě obdoby. V sezoně je 14 závodů a Jizerská padesátka je zařazena mezi Grand Classics jako Marcialonga, Vasův běh nebo Birkebeinerrennet,“ uvedl ředitel podniků Ski Classics Lukáš Bauer.

Z bývalých lyžařů se doprovodného závodu na 10 km zúčastní například olympijští medailisté z Vancouveru 2010 Jiří Magál, Martin Koukal a Martin Jakš. Na tratích budou i Kateřina Neumannová, šermíř Jiří Beran nebo bývalý fotbalista Jan Koller.

