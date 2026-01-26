Po těžkém úrazu v letní přípravě se chystá na olympijské hry Radek Houser. Devětadvacetiletý český snowboardcrossař minulou sezonu uzavřel čtvrtým místem na Světovém poháru v Kanadě. V aktuálním ročníku elitního seriálu ale i kvůli trombóze, která ho v průběhu rekonvalescence postihla, ještě nezávodil. Formu si otestoval v závodech Českého poháru na Dolní Moravě.
Pocitově mi koleno přijde stabilní, libuje si olympionik Houser po těžkém zranění
Housera před olympijskou sezonou zastavil v rozletu skok na Novém Zélandu, který přeletěl. „Sice jsem dopadl na nohy, ale ten tlak byl tak velký, že to nevydrželo,“ vzpomínal.
Při karambolu si přetrhl přední zkřížený vaz v kolenu, poškodil holenní kost a utrpěl kompresní zlomeniny dvou obratlů. V říjnu se ženil o berlích.
Pak mu léčbu zkomplikovala poúrazová trombóza v podkolenní žíle. „Dostal jsem léky na ředění krve. Rehabilitace se opozdila, protože svalový trénink byl nebezpečný. Po 14 dnech mi dovolili zase začít,“ popsal Houser.
V prosinci odjel s reprezentací na Světový pohár do Cervinie, kde jezdil jen volně a pomáhal týmu. Na Pitztalu se pak poprvé dostal do tratě.
Na kolenu má ortézu, která ho chrání při nestandardních a nečekaných pohybech. „Pocitově mi to koleno přijde stabilní a to je dobré,“ ocenil Houser.
S reprezentací se vydal i do Číny a věřil, že dokáže sjet tamní trať. Hned na prvním skoku ale upadl a udeřil se do hlavy. Tentokrát se nejednalo o nic vážného, ale další pokusy v trati už nechal na kemp na Dolní Moravě, kde se nyní čeští snowboardcrossaři připravují.
„Cítím se dobře. Každý den je to lepší a lepší. Rozsahy v kolenu jsou větší, odhad je lepší. Nastoupil jsem do závodů Českého poháru, kde jsem najezdil spoustu jízd ve čtyřech. Noha drží, ježdění doplňuju i klasickým silovým tréninkem,“ přiblížil.
Jako náhradník za zraněného Jana Kubičíka měl startovat už před čtyřmi lety na Hrách v Pekingu, ale tehdy měl po příletu pozitivní test na koronavirus a místo na závodní trať zamířil okamžitě do izolace.
Zdravotní problémy má i druhý český kvalifikovaný snowboardcrossař Kryštof Choura. V tréninku před SP v Cervinii spadl a vytrhl vázání.
Nejdříve si myslel, že má natržený biceps, ale magnetická rezonance v Česku pak odhalila trhlinu v prsním svalu. I s tímto omezením závodí.
„Upravujeme styl mého ježdění. Nemohu s rukama pracovat jako obvykle především na startu nebo v boulích. Hledáme kompromis, aby to co nejméně bolelo a bylo co nejlepší technicky,“ popisoval Choura.
Podle trenéra Jelínka mu paradoxně zranění pomáhá k lepší aerodynamické pozici, protože nedělá zbytečné pohyby. Choura, který ještě při pádu v týmovém závodě v Cervinii utrpěl otřes mozku, je rád, že navzdory omezení dokáže držet krok s konkurencí. V Cervinii i v prvním závodě v Číně postoupil do vyřazovacích bojů.