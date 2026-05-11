Novým šéftrenérem běžců na lyžích je místo Husáka Göpfert

Falk Göpfert je novým šéftrenérem českých běžců na lyžích. Jak informoval lyžařský svaz, německý kouč nahradil Vasila Husáka. Několik závodníků po olympijské sezoně ukončilo kariéru, ale opory Michal Novák, Kateřina Janatová a Jiří Tuž budou pokračovat. Naopak Tereza Beranová a Luděk Šeller se tentokrát do reprezentačního týmu nevešli.
Husák se reprezentačním šéftrenérem stal loni, ale po roce ve funkci končí. „Vasilovi patří velké poděkování za dlouholetou práci u reprezentace. Pod jeho vedením tým prokázal jednoznačný výkonnostní růst a v uplynulé sezoně dosáhl velmi kvalitních výsledků. Vážíme si jeho profesionality, nasazení i energie, kterou českému běžeckému lyžování věnoval,“ uvedl předseda úseku běžeckého lyžování Aleš Vaněk.
Jako nového šéftrenéra svaz vybral Göpferta, který má dlouholeté zkušenosti s vedením národních reprezentací. Naposledy působil v Rakousku.
„Od jeho angažování očekáváme nové impulzy z jiných trenérských škol, které doplní naše úspěšné know-how a po mnoha letech pomohou k zisku medailí z vrcholných běžeckých soutěží. Počítáme s tím, že značnou část přípravy pod vedením Falka Göpferta bude absolvovat širší skupina reprezentantů, tedy společně A-tým i B-tým,“ přiblížil Vaněk.
V reprezentačním áčku pro sezonu 2026/27 jsou Janatová, Novák, Tuž, Matyáš Bauer a Kateřina Dušková. V béčku budou trénovat Barbora Havlíčková, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská, Lucie Tůmová, Tomáš Dufek, Jonáš Hellmich, Mike Ophoff, David Pešta a nově také Jakub Štvrtecký, jenž k běžcům na lyžích přestoupil z biatlonu.
Reprezentační kariéru ukončili Barbora Antošová, Adéla Nováková, Ondřej Černý a Adam Fellner. Beranovou a Šellera, kteří rovněž v posledních letech stabilně závodili v českých barvách, tentokrát trenérská rada úseku do reprezentace nevybrala.