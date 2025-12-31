Michal Novák se v silvestrovské etapě Tour de Ski blýskl šestým místem v závodě na pět kilometrů volně. Z vítězství se v Toblachu raduje Američan Gus Schumacher. V průběžném vedení zůstává Johannes Klaebo. Přímý přenos závodu žen sledujte od 14:25 na ČT sport Plus.
Novák se v Toblachu vytáhl nejlepším výkonem v sezoně
Schumacher zvítězil o dvě desetiny sekundy před Rakušanem Benjaminem Moserem, třetí byl Nor Lars Heggen. V čele seriálu zůstal další Nor Johannes Hösflot Klaebo, který dnes skončil dvanáctý.
Devětadvacetiletý Novák, kterého trápily v úvodu sezony zdravotní potíže, skončil poprvé v sezoně v desítce. Při premiéře nového formátu, při němž závodníci startovali ve čtyřech skupinách zhruba po pětadvaceti lyžařích, těžil z toho, že startoval v nejrychlejší rozjížďce. Na Schumachera ztratil 5,4 sekundy. Druhý český reprezentant Jiří Tuž obsadil celkově 69. příčku.
„Nový formát závodu byl docela zajímavý, hodně mě to bavilo. Je tam spousta věcí, které nemáte pod kontrolou. To mi dnes hrálo do karet,“ řekl Novák. „Nějaký vyšší osud mi dokonce naservíroval širší pódium a šesté místo. Za to jsem hrozně rád a vděčný. Je to krásný závěr roku a v současné situaci, kde se nacházím, je to pro mě velké povzbuzení,“ uvedl.
„Dnes se mi jelo relativně dobře. Bylo náročné se dostat ve skupině někam dopředu, protože moje startovní pozice nebyla nejlepší, ale podařilo se mi to. Potom to bylo náročné. Možná jsem mohl být ve finiši silnější, kdybych věděl, že bojuju dokonce o první místo. Ale to je kdyby. Jsem za to šesté místo hrozně rád. Lyže jsme měli perfektní, to mi hodně pomohlo,“ konstatoval Novák.
Novák s Tužem startovali ve druhé rozjížďce, v té první zvítězil Nor Emil Iversen. Ve skupině se Schumacherem, Heggenem či Francouzem Julesem Chappazem se drželi dlouho v kontaktu. Tuž sice ve druhé polovině odpadl, Novák ale dál bojoval a dojel do cíle v čase 9:40,8. Jeho výkon nepokořili v dalších rozjížďkách ani lídr SP Klaebo či vítěz poslední skupiny Ital Elia Barp.
Devětadvacetiletý Klaebo ztratil na Schumachera 8,6 sekundy, dál se ale drží v čele Tour de Ski a útočí na rekordní pátý triumf. Před druhým Heggenem má náskok 45 sekund, další Nor Harald Östberg Amundsen ztrácí na třetím místě 57 vteřin. Novák se posunul v pořadí seriálu na dělenou 46. příčku.