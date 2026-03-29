Lindvik je posledním vítězem sezony. Prevcovi sebral triumf na jeho domácí Planici

Slovinské oslavy utnul norský letec Marius Lindvik. Na mamutím můstku v Planici mohl v posledním závodě sezony Světového poháru slavit triumf domácí suverén a olympijský vítěz Domen Prevc, ovšem patnácté vítězství v sezoně nepřidal. Lindvik jej porazil o necelých šest bodů. Třetí skončil Johann André Forfang z Norska.
Lindvik za devátým vítězstvím v kariéře vykročil už v prvním kole, které ovládl skokem dlouhým 238,5 metru. Ve druhém přidal 231 a Prevce, který předvedl výkony 240,5 a 229,5 metru, porazil o 5,6 bodu.
Prevc se po závodě dočkal velkého křišťálového glóbu pro vítěze Světového poháru, který si zajistil už na začátku března. Završil tak dominantní sezonu, ve které v seriálu vyhrál 14 závodů, ovládl Turné čtyř můstků a přidal dvě olympijská zlata i titul mistra světa v letech.
S kariérou se ve Slovinsku rozloučil trojnásobný olympijský šampion a dvojnásobný mistr světa Kamil Stoch. Osmatřicetiletý polský skokan, který v letech 2014 a 2018 ovládl Světový pohár, obsadil poslední 30. místo.