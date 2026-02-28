Další sobota plná zimních sportů na ČT sport. Ester Ledecká obsadila v super-G na Světovém poháru v Soldeu čtvrté místo, od medaile ji dělilo 16 setin sekundy. Vyhrála německá lyžařka Emma Aicherová. Zuzana Maděrová při prvním startu po olympijském triumfu byla druhá v kvalifikaci na paralelní obří slalom Světového poháru v Krynici. Marco Odermatt zvítězil ve sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu a s 54 výhrami v SP se posunul na třetí místo historického pořadí. Do akce půjdou také běžci na lyžích nebo biatlonisté. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Vyřazovací jízdy jsou na programu od 13:30. Dvaadvacetiletá Maděrová může zaútočit na premiérové vítězství v závodě Světového poháru. Zatím byla nejlépe dvakrát druhá a třikrát třetí. V průběžném hodnocení seriálu je pátá.
Ledeckou dělilo od medaile 16 setin
Ledecká vylepšila v prvním super-G po olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo výsledek z pátečního sjezdu, v němž byla v Soldeu desátá. Jejím maximem v této sezoně je třetí místo z lednového super-G v Tarvisiu.
Ledecká vyrazila na trať s číslem 13 a po celou jízdu se držela v boji o stupně vítězů. Nakonec dojela čtvrtá za Aicherovou, Novozélanďankou Alice Robinsonovou a Švýcarkou Corinne Suterovou. Od vítězky pátečního sjezdu Suterové ji dělilo 16 setin. Norka Kajsa Vickhoffová Lieová startující hned po Ledecké ztratila na českou závodnici tři setiny.
Rodačka z Prahy skončila počtvrté v této sezoně Světového poháru v super-G v elitní desítce. Nepovedlo se jí to jen v úvodním podniku ve Svatém Mořici, kde byla šestnáctá. Na olympijských hrách v Itálii kvůli pádu závod nedokončila.
Dvaadvacetiletá Aicherová potvrdila formu z posledních týdnů, kdy získala olympijské stříbro ve sjezdu a týmové kombinaci. Zaznamenala páté vítězství ve Světovém poháru a třetí v sezoně. Triumfovala také v prosincovém sjezdu ve Svatém Mořici a lednovém super-G v Tarvisiu. V super-G uspěla potřetí.
Nedařilo se naopak letošní olympijské šampionce Italce Federice Brignoneové. Pětatřicetiletá rodačka z Milána nabrala po chybě ve třetím sektoru ztrátu a skončila patnáctá. Na Aicherovou ztratila 2,17 sekundy.
Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková závod nedokončila. Superobří slalom se v andorském středisku jel v sobotu jako náhrada za zrušený lednový závod v Zauchensee. Program v Soldeu vyvrcholí v neděli dalším super-G.
Odermatt 54. triumfem v SP vyrovnal Maiera
Na sjezdovce Kandahar v prvním závodě po olympijských hrách zvítězil Odermatt s náskokem čtyř setin sekundy před krajanem Alexisem Monneym. Třetí byl další švýcarský reprezentant Stefan Rogentin se ztrátou 98 setin.
Švýcar Franjo von Allmen, který na Hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo ovládl sjezd a superobří slalom, obsadil šestou příčku. Za Odermattem, jenž na olympiádě na zlato nedosáhl a byl druhý v obřím slalomu a třetí v super-G, zaostal o 1,47 sekundy.
Odermatt se na třetí příčce historického pořadí dotáhl na Hermanna Maiera. Na druhém místě je s 67 výhrami jiný Rakušan Marcel Hirscher, v čele je Švéd Ingemar Stenmark s 86 triumfy. Absolutní rekordmankou je Američanka Mikaela Shiffrinová se 108 výhrami.
V této sezoně Odermatt zaznamenal deváté vítězství a míří za pátým celkovým triumfem ve Světovém poháru. V čele průběžného pořadí má náskok 687 bodů před Lucasem Pinheirem Braathenem z Brazílie.
Osmadvacetiletý Odermatt má na dosah také třetí triumf v hodnocení sjezdu, které vede o 175 bodů před Von Allmenem. Do konce sezony jsou v plánu už jen dva sjezdy v Courchevelu a Kvitfjellu.
Na Světovém poháru v Kopaoniku zvítězil mezi skikrosaři Kanaďan Reece Howden. Stříbro získal německý reprezentant Florian Wilmsmann, bronz Francouz Youri Duplessis-Kergomard. Ženské finále vyhrála Sandra Näslundová ze Švédska před Danielou Maierovou z Německa a Saskjou Lackovou ze Švýcarska.
Jízdu v boulích na Světovém poháru v Taiře vyhrála Američanka Olivia Giacciová, která získala 75,64 bodu. Druhá Japonka Hinako Tomitakaová na ni ztratila 33 setin, bronz si vyjela Perrine Laffontová z Francie.
Mezi muži se radoval z triumfu Australan Matt Graham, který ve finále předvedl jízdu za 78,42 bodu. Na stupních vítězů ho doplnili Američan Landon Wendler a Japonec Ikuma Horišima.
