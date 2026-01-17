Třiapadesátiletý Noriaki Kasai se sice nekvalifikoval do závodu Světového poháru v Sapporu a je prakticky bez šance na účast na olympijských hrách v Itálii, do skokanského důchodu se ale nechystá. Po závodu řekl, že chce skákat na lyžích do šedesáti let.
Kasai se nevzdává. Chce skákat až do šedesáti
„Mým velkým cílem je skákat, dokud mi nebude šedesát, abych překvapil lidi v Japonsku a na celém světě," uvedl Kasai právě během Světového poháru v Sapporu.
Kasai už není pravidelným účastníkem elitního seriálu a do SP se vrátil na domácí půdě po roce v rámci takzvané národní skupiny. Další šanci kvalifikovat se do závodu bude mít v neděli.
Jeho nejúspěšnější olympijské hry byly v Soči v roce 2014. Nejen, že si v individuálním závodu doskákal pro stříbrnou medaili a v týmové soutěži pro bronz, ale i se tímto výkonem zapsal do historie jako nejstarší olympijský medailista v této disciplíně.
Mezi elitou debutoval Kasai před 37 lety v prosinci roku 1988 a od Albertville 1992 do Pchjongčchangu 2018 startoval na osmi olympijských hrách za sebou. Před sezonou vyhlásil Kasai cíl kvalifikovat se i na hry v Itálii, to se mu však vzhledem k velké konkurenci v japonském týmu s vysokou pravděpodobností nesplní. Stále mám přání se na olympiádě představit," nevzdává se přesto mistr světa v letech na lyžích z Harrachova 1992 a držitel deseti medailí z OH a MS.
S Kasaiovou dlouhověkostí se váže šest zápisů v Guinnessově knize rekordů. Je nejstarším závodníkem, který kdy startoval v elitním poháru, ve věku 44 let a 293 dní se stal nejstarším skokanem, jenž v seriálu vystoupal na pódium, a ve věku 42 let a 176 dní jako nejstarší vyhrál. K tomu má osm účastí na olympijských hrách, třináct na mistrovství světa, 580 individuálních startů v elitním seriálu.