Trenér norských skokanů Magnus Brevik i jeho asistenti obdrželi trest po aféře s nelegálními úpravami kombinéz během loňského MS. Od Mezinárodní lyžařské federace dostali zákaz činnosti na rok a půl.
Skandál norských skokanů končí zákazem činnosti pro jejich trenéry
Distanc se trojici bude počítat od 8. ledna, kdy disciplinární komise o trestu rozhodla. Od délky suspendace ale bude odečtena doba, kterou už si odpykali od loňského 12. března, kdy jim byla předběžně zastavena činnost. Všichni navíc musí uhradit pět tisíc švýcarských franků (asi 130 tisíc korun) jako náklady na řízení.
Skokani Marius Lindvik a Johann André Forfang přijali od FIS trest už vloni v srpnu. Důkaz, že by o manipulaci s kombinézami věděli, FIS nenašla, oba ale uznali, že si měli své věci překontrolovat. Za porušení etického kodexu byli suspendováni na tři měsíce a dostali pokutu 2000 švýcarských franků.
Aféra s nedovolenými úpravami kombinéz vypukla vloni během březnového šampionátu v Trondheimu krátce po závodu na velkém můstku. Manipulaci s kombinézami Lindvika a Forfanga odhalilo anonymní video. Lindvik, který se o několik dní dříve stal mistrem světa na středním můstku, přišel zpětně o stříbro z velkého můstku.