Ještě jedna operace mě čeká, říká Vonnová a budoucnost nechává otevřenou

Stále v režimu přežití je podle svých slov americká sjezdařka Lindsey Vonnová. Ta po pádu ve sjezdu na olympijských hrách v Itálii prodělala už osm operací levé nohy a jedna ji ještě čeká. Poté, co jí málem museli lékaři nohu amputovat, počítá s dobou zotavení rok a půl. Proto jedna z nejlepších sjezdařek historie není schopna nyní odpovědět, zda by se mohla k lyžování vrátit.
„Teď se soustředím jen na to, abych jednou měla nohu zase zdravou. Jsem pořád v režimu přežití, takže touto fází potřebuju nejdřív projít. A pak budu schopna vyhodnotit, kde se ve svém životě nacházím,“ řekla v rozhovoru pro agenturu AP jednačtyřicetiletá Vonnová, dvojnásobná mistryně světa, olympijská vítězka i majitelka čtyř velkých glóbů za celkový triumf ve Světovém poháru. V něm vyhrála 84 závodů, více má pouze krajanka Mikaela Shiffrinová, která má 110 triumfů.
Původně ukončila Vonnová kariéru kvůli řadě zranění v roce 2019. O pět let později s částečnou náhradou kolena se vrátila a později i do bývalé formy. Letos na konci února si však přetrhla zkřížený vaz v kolenu, i tak v olympijském sjezdu startovala. O pouhých devět dnů později. Už po 13 sekundách jízdy na sjezdovce v Cortině d'Ampezzo však zavadila o branku a při pádu utrpěla komplikovanou zlomeninu nohy.
Od té doby podstoupila osm operací. „Ještě jedna mi zbývá. Vyndají mi kov a nahradí přední zkřížený vaz. Až ho spraví, bude to dalších šest měsíců, takže mám před sebou nejmíň rok a půl, než se budu moct vrátit na sto procent, i když budu jen trénovat v posilovně. Teď nechci dělat ukvapené závěry a spekulovat,“ dodala Vonnová, i když před necelým měsícem přiznala, že myšlenky na návrat má.