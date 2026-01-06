Anežka Indráčková obsadila ve Villachu 13. místo a o jednu příčku si vylepšila osobní maximum ve Světovém poháru skokanek. Vyhrála Nika Prevcová ze Slovinska.
Indráčková si znovu vylepšila maximum v SP, ve Villachu byla 13.
Indráčková byla po prvním kole šestnáctá poté, co předvedla výkon 86,5 metru. Ve druhém devatenáctiletá reprezentantka sice skočila o metr méně, ale v konečném pořadí se posunula na 13. příčku. Klára Ulrichová skončila už v kvalifikaci.
Indráčková si v olympijské sezoně vylepšila osobní maximum opakovaně. Nejprve v listopadu v Lillehammeru ho posunula na 18. příčku a poté před Vánoci v Engelbergu na 14. místo.
V průběžném pořadí Světového poháru patří Indráčkové 24. pozice. V čele je Prevcová, která ovládla i druhý závod ve Villachu a připsala si sedmé vítězství v sezoně. Stejně jako v pondělí triumfovala před Lisou Ederovou z Rakouska.