Lyžování a snowboarding

Indráčková si znovu vylepšila maximum v SP, ve Villachu byla 13.


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Anežka Indráčková obsadila ve Villachu 13. místo a o jednu příčku si vylepšila osobní maximum ve Světovém poháru skokanek. Vyhrála Nika Prevcová ze Slovinska.

Indráčková byla po prvním kole šestnáctá poté, co předvedla výkon 86,5 metru. Ve druhém devatenáctiletá reprezentantka sice skočila o metr méně, ale v konečném pořadí se posunula na 13. příčku. Klára Ulrichová skončila už v kvalifikaci.

Indráčková si v olympijské sezoně vylepšila osobní maximum opakovaně. Nejprve v listopadu v Lillehammeru ho posunula na 18. příčku a poté před Vánoci v Engelbergu na 14. místo.

V průběžném pořadí Světového poháru patří Indráčkové 24. pozice. V čele je Prevcová, která ovládla i druhý závod ve Villachu a připsala si sedmé vítězství v sezoně. Stejně jako v pondělí triumfovala před Lisou Ederovou z Rakouska.

Přečtete si také

SOUHRNKoudelka v Innsbrucku skočil sezonní maximum, Klaebo pátým triumfem stanovil rekord

4. 1. 2026

Koudelka v Innsbrucku skočil sezonní maximum, Klaebo pátým triumfem stanovil rekord
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.