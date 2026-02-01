Sjezd Světového poháru ve švýcarské Crans Montaně vyhrál před domácím publikem úřadující mistr světa Franjo von Allmen. Český lyžař Jan Zabystřan v generálce na zimní olympijské hry nebodoval. Na vítěze ztratil 3,15 sekundy a obsadil 49. místo.
Generálku sjezdařů v Crans Montaně vyhrál von Allmen, Zabystřanovi lyže nejely
Čtyřiadvacetiletý von Allmen byl nejrychlejší ve třech ze šesti sektorů a navázal v Crans Montaně na loňské vítězství ve sjezdu.
„Vzpomínky na loňský rok tam rozhodně byly. Hodně se mi to na startu vybavilo, emoce byly velmi silné. Už při jízdě jsem si mohl říct, že lyže fungují, všechno klaplo,“ ocenil von Allmen.
Vyhrál o 65 setin sekundy před šestatřicetiletým Italem Dominicem Parisem, který se po třetím místě ve sjezdu ve Val Gardeně podruhé v této sezoně radoval z umístění na stupních vítězů.
Třetí skončil o dalších pět setin zpět Američan Ryan Cochran-Siegle, pro něhož to bylo ve 33 letech páté pódiové umístění v SP. Na čtvrtou pozici odsunul lídra celkového pořadí SP Marca Odermatta.
Hvězdný Švýcar byl ve sjezdu Světového poháru mimo medailové pozice poprvé od loňského ledna, kdy skončil šestý v Kitzbühelu. Od té doby v osmi sjezdech SP neskončil hůře než druhý.
Odermatt se v některých pasážích dostal mimo ideální stopu, protože chtěl jet co nejplynuleji. „Možná tam jsem ztratil těch pár setin. Ale jsem rozhodně spokojený,“ řekl čtyřnásobný vítěz celkového hodnocení SP.
Udržet absolutní rychlost v tomto typu sjezdu je pro něj složitější než pro von Allmena s Parisem, kteří jsou těžší. „Bez technických sekcí je to pro mě těžší. Je obtížné ty dva porazit,“ dodal.
Český specialista na rychlostní disciplíny Zabystřan potvrdil, že ve sjezdu sbírá o poznání horší výsledky než v superobřím slalomu, v němž před Vánoci senzačně ovládl závod SP ve Val Gardeně.
Osmadvacetiletý lyžař v aktuálním ročníku SP ve sjezdu bodoval jen na úvod sezony v Beaver Creeku, kde skončil šestadvacátý. Teď skončil až na konci páté desítky.
Atmosféra Světového poháru v Crans Montaně byla poznamenaná nedávným tragickým požárem v jednom z barů, který před měsícem nepřežily čtyři desítky lidí a další více než stovka byla zraněna.
Proto se nekonal žádný doprovodný program, akce byla omezená jen na závodní sjezdovku a cílový prostor a připomínala se památka obětí tragédie.
Lyžaři se nyní přesunou do Bormia, kde se uskuteční olympijské mužské závody v alpských disciplínách. Tréninky sjezdu začnou už ve středu. Závod je naplánovaný na sobotu 7. února, hned následující den po slavnostním zahájení ZOH.
Závod v Crans Montaně naznačil, že se dá očekávat švýcarsko-italský souboj. V první desítce bylo pět Švýcarů a čtyři lyžaři z Apeninského poloostrova, vklínil se mezi ně jen Cochran-Siegle.