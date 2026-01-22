O nadcházejícím víkendu se ve Špindlerově Mlýně po třech letech znovu sejde světová slalomářská elita. Česká jednička v technických alpských disciplínách Martina Dubovská věří, že jí domácí prostředí pomůže k prvním bodům ve zdravotními problémy dosud poznamenané sezoně. Trať by měla být podle organizátorů ve skvělém stavu. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
EXKLUZIVNĚDubovská: Jsem doma a chci bodovat. Věřím, že předvedu dvě skvělé jízdy
„Poslední týden byl opravdu náročný. Trať je ale dobře nachystaná a zástupci FIS při poslední kontrole nešetřili komplimenty,“ ujišťuje sportovní ředitel alpských disciplín lyžařského svazu Jan Fiedler.
K preparaci trati využili pořadatelé mrazivé dny v první polovině ledna, kdy do sjezdové trati nastříkali téměř dva miliony litrů vody.
„Počasí nám teď opravdu pomáhalo. Oteplilo se a sjezdovka chytila i přírodní vlhkost. O víkendu se pak zas výrazně ochladilo, což pracuje pro nás. A i výhled na sobotu a neděli je pozitivní,“ libuje si Fiedler.
Nejlepší domácí slalomářka Dubovská se na svahu ve Špindlerově Mlýně představí až v nedělním slalomu speciál. „Svah jsem si vyzkoušela minulý týden při dvou trénincích. Trať mám ale naježděnou, každý rok tu máme mistrovství republiky, loni jsem tu jela Evropský pohár. Je skvěle připravená a chválily si ji i ostatní holky,“ potvrzuje česká olympionička.
Do Krkonoš se zastávka elitního lyžařského seriálu vrací teprve potřetí za posledních sedm let. „Sem i do slovenské Jasné se závodnice vždycky těší, protože ty podmínky, co nám tady dokáží pořadatelé připravit, jsou jednoduše skvělé a všechny si to tady užíváme,“ dodává Dubovská.
Rodačka z Třince zajela před třemi lety svůj nejlepší výsledek ve „Špindlu“, když obsadila 18. příčku. V letošní sezoně ale na body ve Světovém poháru zatím čeká.
„Sezona není ideální. Přibrzdily mě problémy se zády a jsem z toho docela smutná. Motivaci tady ale mám velkou, jsem doma a chci bodovat. Na trénincích je to dobré a mám na to tady být. Věřím, že předvedu dvě skvělé jízdy,“ neztrácí optimismus Dubovská.