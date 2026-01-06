Slovinec Domen Prevc vyhrál skokanské Turné čtyř můstků. V závěrečném závodě v Bischofshofenu obsadil druhou příčku za domácím Danielem Tschofenigem a celkově zvítězil o 42,3 bodu před jiným Rakušanem Janem Hörlem. Roman Koudelka obsadil 26. místo a stejná příčka mu patří i v celkovém hodnocení Turné.
Domen Prevc napodobil bratra a vyhrál skokanské Turné, Koudelka byl 26.
Koudelka navázal na vystoupení z Innsbrucku a podruhé se v 74. ročníku Turné dostal do druhého kola. V úvodním pokusu dolétl do vzdálenosti 127,5 metru, což bylo o devět metrů dál než v pondělní kvalifikaci, v níž obsadil 42. místo.
Na vítězství v duelu s Norem Isakem Andreasem Langmem mu to sice nestačilo, ale postoupil jako čtvrtý z pětice „šťastných poražených“ a do nejlepší třicítky se dostal ze 24. pozice.
Ve finálovém kole Koudelka předvedl o půl metru kratší pokus než v prvním a o dvě místa si pohoršil. I tak se jedná o jeho druhý nejlepší výsledek v této sezoně Světového poháru, v níž potřetí bodoval.
Prevc navázal na úspěch staršího bratra Petera, který vyhrál Turné v roce 2016. Dnes po prvním kole po skoku dlouhém 138 metrů vedl a napodruhé přidal půl metru, ale v součtu prohrál o 4,1 bodu s Tschofenigem.
Ten sice neobhájil loňský triumf v Turné, když byl tentokrát celkově sedmý, ale postaral se o první rakouský triumf v tomto ročníku. Pomohly mu k tomu skoky dlouhé 137,5 a 140,5 metru.
Mistr světa z velkého můstku na loňském šampionátu v Trondheimu Prevc po dvou triumfech na německých můstcích skončil stejně jako v Innsbrucku druhý. Hlavní pro něj bylo získání trofeje v podobě zlatého orla, se kterou je spojená odměna 100 tisíc eur (přibližně 2,4 milionu korun).
„Tohle je splněný dětský sen. Snil jsem o tom od té doby, kdy jsem jako kluk sledoval Thomase Morgensterna a později svého bratra,“ uvedl šestadvacetiletý člen úspěšné skokanské rodiny.
Peter a Domen Prevcové se stali prvními sourozenci, kteří dokázali Turné vyhrát. „Je to něco ohromného, jsem strašně hrdý,“ poznamenal čerstvý šampion.
Jedním z prvních gratulantů byl jeho bratr Peter, který vyvrcholení Turné sledoval přímo pod můstkem v Bischofshofenu. „Domen skoky na lyžích miluje. Teď vidíme výsledky,“ řekl ARD třiatřicetiletý Slovinec.
Do areálu dorazila i podobně úspěšná sestra slavných bratrů Nika Prevcová, která o pár hodin dříve vyhrála závod SP skokanek na lyžích v nedalekém Villachu. Je úřadující mistryní světa a nedávno potřetí vyhrála Turné dvou nocí, ženskou obdobu Turné čtyř můstků.
Třetí příčku obsadil Japonec Rjoju Kobajaši. V hodnocení Turné zůstal na třetím místě Rakušan Stephan Embacher, jenž skončil na domácím můstku pátý za Hörlem a na Prevce celkově ztratil 45 bodů.
Olympijská sezona Světového poháru skokanů na lyžích bude pokračovat o víkendu v polském Zakopaném.