Domen Prevc napodobil bratra a vyhrál skokanské Turné, Koudelka byl 26.


6. 1. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
115 minut
Záznam závodu Turné čtyř můstků v Bischofshofenu
Zdroj: ČT sport

Slovinec Domen Prevc vyhrál skokanské Turné čtyř můstků. V závěrečném závodě v Bischofshofenu obsadil druhou příčku za domácím Danielem Tschofenigem a celkově zvítězil o 42,3 bodu před jiným Rakušanem Janem Hörlem. Roman Koudelka obsadil 26. místo a stejná příčka mu patří i v celkovém hodnocení Turné.

Koudelka navázal na vystoupení z Innsbrucku a podruhé se v 74. ročníku Turné dostal do druhého kola. V úvodním pokusu dolétl do vzdálenosti 127,5 metru, což bylo o devět metrů dál než v pondělní kvalifikaci, v níž obsadil 42. místo.

Na vítězství v duelu s Norem Isakem Andreasem Langmem mu to sice nestačilo, ale postoupil jako čtvrtý z pětice „šťastných poražených“ a do nejlepší třicítky se dostal ze 24. pozice.

Ve finálovém kole Koudelka předvedl o půl metru kratší pokus než v prvním a o dvě místa si pohoršil. I tak se jedná o jeho druhý nejlepší výsledek v této sezoně Světového poháru, v níž potřetí bodoval.

3 minuty
Skoky Romana Koudelky na Turné čtyř můstků v Bischofshofenu
Zdroj: ČT sport

Prevc navázal na úspěch staršího bratra Petera, který vyhrál Turné v roce 2016. Dnes po prvním kole po skoku dlouhém 138 metrů vedl a napodruhé přidal půl metru, ale v součtu prohrál o 4,1 bodu s Tschofenigem.

Ten sice neobhájil loňský triumf v Turné, když byl tentokrát celkově sedmý, ale postaral se o první rakouský triumf v tomto ročníku. Pomohly mu k tomu skoky dlouhé 137,5 a 140,5 metru.

Mistr světa z velkého můstku na loňském šampionátu v Trondheimu Prevc po dvou triumfech na německých můstcích skončil stejně jako v Innsbrucku druhý. Hlavní pro něj bylo získání trofeje v podobě zlatého orla, se kterou je spojená odměna 100 tisíc eur (přibližně 2,4 milionu korun).

„Tohle je splněný dětský sen. Snil jsem o tom od té doby, kdy jsem jako kluk sledoval Thomase Morgensterna a později svého bratra,“ uvedl šestadvacetiletý člen úspěšné skokanské rodiny.

7 minut
Vyvrcholení závodu v Bischofshofenu
Zdroj: ČT sport

Peter a Domen Prevcové se stali prvními sourozenci, kteří dokázali Turné vyhrát. „Je to něco ohromného, jsem strašně hrdý,“ poznamenal čerstvý šampion.

Jedním z prvních gratulantů byl jeho bratr Peter, který vyvrcholení Turné sledoval přímo pod můstkem v Bischofshofenu. „Domen skoky na lyžích miluje. Teď vidíme výsledky,“ řekl ARD třiatřicetiletý Slovinec.

Do areálu dorazila i podobně úspěšná sestra slavných bratrů Nika Prevcová, která o pár hodin dříve vyhrála závod SP skokanek na lyžích v nedalekém Villachu. Je úřadující mistryní světa a nedávno potřetí vyhrála Turné dvou nocí, ženskou obdobu Turné čtyř můstků.

Třetí příčku obsadil Japonec Rjoju Kobajaši. V hodnocení Turné zůstal na třetím místě Rakušan Stephan Embacher, jenž skončil na domácím můstku pátý za Hörlem a na Prevce celkově ztratil 45 bodů.

Olympijská sezona Světového poháru skokanů na lyžích bude pokračovat o víkendu v polském Zakopaném.

