Do Špindlerova Mlýna se vrací ženský Světový pohár ve sjezdovém lyžování. V sobotním obřím slalomu a nedělním slalomu se představí osm českých reprezentantek včetně domácích jedniček v těchto disciplínách Adriany Jelínkové a Martiny Dubovské. Přímý přenos sledujte v sobotu od 10:00 a 13:30 na ČT sport a ČT sport Plus.
Do Špindlerova Mlýna se vrací lyžařský SP, závodit bude osm Češek
Poslední zastávka technických disciplín před olympijskými hrami v Miláně a Cortině d'Ampezzo láká především účastí americké hvězdy Mikaely Shiffrinové.
Největší favoritkou sobotního obřího slalomu bude Rakušanka Julia Scheibová, která v sezoně vyhrála čtyři ze sedmi závodů a je v čele hodnocení disciplíny.
Z českých lyžařek pravidelně ve Světovém poháru v obřím slalomu nastupuje Jelínková, která do aktuálního ročníku SP po menším zranění naskočila až na začátku tohoto kalendářního roku. V lednu zatím absolvovala dva závody. V Krajnské Goře obsadila 47. místo, v Kronplatzu nedokončila první kolo. Ve Špindlerově Mlýně nastoupí i do nedělního slalomu, jako jediná z domácích lyžařek bude závodit oba dny.
Díky rozšířené kvótě pro pořadatele se může před domácím publikem představit více závodnic z širší české špičky. V obřím slalomu Jelínkovou doplní Barbora Nováková a Tereza Koutná. Nováková se specializuje spíše na rychlostní disciplíny, ale ve Špindlerově Mlýně vyrostla a obří slalom si nenechá ujít. Juniorka Koutná startovala loni v týmovém závodě na mistrovství světa v Saalbachu. Na Evropském olympijském festivalu mládeže loni pomohla k bronzu družstva.
Nejzkušenější českou slalomářkou je Dubovská, jejímž maximem ve Špindlerově Mlýně je 18. příčka z roku 2023. Tentokrát by bylo příjemné překvapení, kdyby se probojovala do druhého kola. Kvůli problémům se zády měla tréninkové manko v přípravě a některé závody vynechala. Jejím maximem v sezoně je 41. místo z nedávného závodu ve Flachau.
Ve slalomu ji vedle Jelínkové doplní sestry Celine a Elese Sommerovy, které částečně žijí v USA, novopečená olympionička pro hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo Alena Labaštová a šestnáctiletá Natali Anna Machytková, která v žákovských kategoriích patřila ve slalomu do absolutní světové špičky.
Slalomu v této sezoně znovu vládne Shiffrinová, jež vyhrála šest ze sedmi závodů. Naposledy triumfovala 13. ledna ve Flachau a posunula svůj rekord na 107 vítězství ve Světovém poháru. Její jedinou přemožitelkou ve slalomu byla v tomto ročníku SP na začátku ledna v Kranjské Goře Švýcarka Camille Rastová. Ta se v této sezoně pravidelně umisťuje na stupních vítězů v obou technických disciplínách, takže může v Krkonoších útočit na vítězství v sobotu i neděli.