Běžecké lyžování jde do sezony s větším optimismem, podle Göpferta vypadají data nadějně

Získá někdo z českých reprezentantů v běžeckém lyžování medaili na mistrovství světa ve švédském Falunu? Šéf svazu Aleš Vaněk tomu věří. Národní tým včetně opor Kateřiny Janatové, Jiřího Tuže a Michala Nováka vstoupí do Světového poháru na konci listopadu ve finské Ruce. Všechny závody včetně světového šampionátu nabídne ČT sport a ČT sport Plus.
Český běh na lyžích vstupuje do nového olympijského cyklu ve výrazně lepším stavu než před čtyřmi lety po nevydařených Hrách v Pekingu. Na únorové olympiádě v Itálii zazářil pátým místem ve sprintu Tuž, sedmou příčku ve skiatlonu přidala Janatová, stejnou pozici obsadila mužská štafeta. „Olympiáda v Itálii potvrdila vzestupný trend výkonnosti českých lyžařů,“ konstatoval Vaněk.
Dodává mu to optimismus před zimní sezonou 2026/2027, která vyvrcholí na přelomu února a března šampionátem v klasickém lyžování ve Falunu. „Jsem přesvědčený, že když se všechno sejde, můžeme získat i nějakou medaili na mistrovství světa. Závodníci na to určitě mají,“ prohlásil předseda úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů ČR.
K dalšímu posunu by měla přispět i nová sportovní ředitelka úseku Hynčicová, která v létě nahradila Štěpána Kalibu. S běžeckým lyžováním má zkušenosti jako závodnice, trenérka i televizní expertka. „Doufám, že mi ten vhled zevnitř k něčemu pomůže, ale samozřejmě se toho musím hodně naučit. Je to pro mě velký závazek a výzva. Ale já výzvy miluji, takže se na to velmi těším,“ poznamenala.
Česká reprezentace vstupuje do zimní sezony s novou sportovní ředitelkou úseku Petrou Hynčicovou a pod vedením nového německého šéftrenéra Falka Göpferta, jenž nahradil Vasila Husáka. „Data, která máme z podzimu, vypadají nadějně. Ale čísla na papíře jsou jako bikiny – ukáží hodně, ale ne všechno. Doufám, že data dokážeme převést i v konkrétní výsledky,“ doufá Göpfert.
„Je hodně otevřený, můžeme se pobavit úplně o všem, takže to jsem moc ráda. Ale je znát, že je jiné národnosti, že o něčem přemýšlí třeba trochu jinak. Myslím si, že je vždycky dobré mít i nějaký jiný náhled,“ tvrdí Janatová o Göpfertovi. „Jsem opravdu ráda, že se nahoru dostávají i ženy, že je trochu jiný pohled na nějaké věci, že je tam i jiná stránka. Jsem moc ráda, že se to Pétě takhle povedlo, vždycky byla velmi vzdělaná. Myslím si, že je to pro ni výzva a že tomu dá všechno, že nic nepodcení,“ hodnotí Janatová angažování Hynčicové.
Janatová trénovala v posledních letech především v Norsku, lákala ji častá vysokohorská soustředění. „Odtrénovala jsem víc hodin než minulé roky, zvládla jsem to bez nemoci, jsem spokojená. Vždycky se do Norska vracím mezi soustředěními. Na podzim je lepší odtamtud odjet, je tam sychravo, fakt tam není hezky. Líbí se mi, že jsme pohromadě v týmu, že jsou tam mladé holky a kluci. Jsem ráda, že jsem zapadla,“ pochvalovala si devětadvacetiletá lyžařka.
Spokojený s letní přípravou byl i Tuž, který pokračoval v navyšování objemu a intenzity. „Nebyl jsem ani nějak nemocný, jen občas lehké rýmičky. Měli jsme hodně nabitý program, hodně soustředění, hodně tréninku,“ řekl jednadvacetiletý závodník. Vedle seniorského MS se bude zaměřovat také na lednové MS do 23 let, kde může závodit naposledy. Kvůli tomu vynechá prestižní Tour de Ski, jež se uskuteční od 1. do 10. ledna.
Na zvýšené zdravé sebevědomí chce navázat. „Jsem zvědavý, jak k tomu přistoupím v nadcházející sezoně, ale minulou sezonou jsem si ukázal, že to je ta cesta pro mě – jít do toho po hlavě a radši vyhořet, než abych to nezkusil,“ říká Tuž, když se ohlíží za mistrovstvím světa v Trondheimu. V reprezentačním A týmu jsou vedle Janatové, Tuže a Nováka také Kateřina Dušková a Matyáš Bauer.