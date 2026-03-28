Adamczyková zakončila sezonu šestým místem v Mont-Sainte-Anne

Eva Adamczyková obsadila v závěrečném závodě Světového poháru v Mont-Sainte-Anne šestou příčku. Dvaatřicetiletá česká snowboardcrossařka, která na olympiádě zkompletovala medailovou sbírku, vypadla v semifinále a v malém finále byla druhá.
Stříbrná medailistka z únorového olympijského závodu v Livignu Adamczyková obsadila v Kanadě druhé místo v kvalifikaci. Ve čtvrtfinále, do něhož nenastoupila Američanka Hanna Percyová, obsadila druhé postupové místo za tradiční soupeřkou Michelou Moioliovou z Itálie.
V semifinále najížděla Adamczyková ještě na poslední skok jako první, ale před cílem ji předstihly Britka Charlotte Bankesová a těsně i Švýcarka Sina Siegenthalerová. V malém finále pak dvojnásobná mistryně světa nestačila jen na Moioliovou, jež semifinále po pádu krátce po startu nedokončila.
Olympijská šampionka ze Soči 2014 Adamczyková se tak ani v posledním závodu sezony nedočkala ve Světovém poháru postupu do velkého finále, které jela naposledy před více než dvěma lety před mateřskou pauzou začátkem března 2024 v Cortině. Ve finále však česká hvězda nechyběla v nejdůležitějším závodu této zimy pod pěti kruhy v Livignu.
V konečném pořadí Světového poháru, v němž neobjela všechny závody, obsadila bývalá trojnásobná celková vítězka Adamczyková 11. pozici. Křišťálový glóbus získala vítězka závodu Bankesová.
V mužském závodě vypadli oba čeští snowboardisté hned v osmifinále, Radek Houser obsadil 20. místo, Jan Kubičík skončil tři místa za ním. Zvítězil Australan Adam Lambert před Němcem Leonem Ulbrichtem, v celkovém hodnocení je pořadí opačné.