Lyžování a snowboarding

Adamczyková zakončila sezonu šestým místem v Mont-Sainte-Anne


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Jízda Adamczykové v malém finále v Mont-Sainte-Anne
Eva Adamczyková obsadila v závěrečném závodě Světového poháru v Mont-Sainte-Anne šestou příčku. Dvaatřicetiletá česká snowboardcrossařka, která na olympiádě zkompletovala medailovou sbírku, vypadla v semifinále a v malém finále byla druhá.

Stříbrná medailistka z únorového olympijského závodu v Livignu Adamczyková obsadila v Kanadě druhé místo v kvalifikaci. Ve čtvrtfinále, do něhož nenastoupila Američanka Hanna Percyová, obsadila druhé postupové místo za tradiční soupeřkou Michelou Moioliovou z Itálie.

V semifinále najížděla Adamczyková ještě na poslední skok jako první, ale před cílem ji předstihly Britka Charlotte Bankesová a těsně i Švýcarka Sina Siegenthalerová. V malém finále pak dvojnásobná mistryně světa nestačila jen na Moioliovou, jež semifinále po pádu krátce po startu nedokončila.

Velké finále žen ve snowboardcrossu v Mont-Sainte-Anne
Olympijská šampionka ze Soči 2014 Adamczyková se tak ani v posledním závodu sezony nedočkala ve Světovém poháru postupu do velkého finále, které jela naposledy před více než dvěma lety před mateřskou pauzou začátkem března 2024 v Cortině. Ve finále však česká hvězda nechyběla v nejdůležitějším závodu této zimy pod pěti kruhy v Livignu.

Čtěte také

SOUHRNDubovská zajela v Aare nejrychlejší čas 2. kola, Adamczyková v Montafonu upadla

15. 3. 2026

Dubovská zajela v Aare nejrychlejší čas 2. kola, Adamczyková v Montafonu upadla

V konečném pořadí Světového poháru, v němž neobjela všechny závody, obsadila bývalá trojnásobná celková vítězka Adamczyková 11. pozici. Křišťálový glóbus získala vítězka závodu Bankesová.

V mužském závodě vypadli oba čeští snowboardisté hned v osmifinále, Radek Houser obsadil 20. místo, Jan Kubičík skončil tři místa za ním. Zvítězil Australan Adam Lambert před Němcem Leonem Ulbrichtem, v celkovém hodnocení je pořadí opačné.

Velké finále mužů ve snowboardcrossu v Mont-Sainte-Anne
