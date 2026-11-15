Slalom v Levi vede po prvním kole Pinheiro Braathen

Po sobotním závodě žen jedou ve finském Levi úvodní slalom sezony Světového poháru také muži. V prvním kole potvrdil roli největšího favorita Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, který byl o 65 setin sekundy rychlejší než druhý Clement Noël z Francie. Žádný z českých reprezentantů se slalomu neúčastní. Přímý přenos druhého kola sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 12:55.
Brazilec Pinheiro Braathen startoval jako sedmý v pořadí a suverénní jízdou se dostal na první místo. Předčil o 65 setin sekundy do té doby vedoucího Francouze Clementa Noëla. Třetí příčku drží překvapivě Rakušan Joshua Sturm, jenž měl startovní číslo 27.
Braathen může po vítězství v obřím slalomu na konci října v Söldenu vyhrát i druhý závod v sezoně. Obhájce celkového prvenství v pořadí slalomu Světového poháru z minulé sezony Nor Atle Lie McGrath je se ztrátou 85 setin sekundy na Braathena čtvrtý.