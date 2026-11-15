Lyžování a snowboarding

Slalom v Levi vede po prvním kole Pinheiro Braathen


15. 11. 2026Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Nejrychlejší slalom v 1. kole v Levi předvedl Lucas Pinheiro Braathen
Zdroj: ČT sport

Po sobotním závodě žen jedou ve finském Levi úvodní slalom sezony Světového poháru také muži. V prvním kole potvrdil roli největšího favorita Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, který byl o 65 setin sekundy rychlejší než druhý Clement Noël z Francie. Žádný z českých reprezentantů se slalomu neúčastní. Přímý přenos druhého kola sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 12:55.

Brazilec Pinheiro Braathen startoval jako sedmý v pořadí a suverénní jízdou se dostal na první místo. Předčil o 65 setin sekundy do té doby vedoucího Francouze Clementa Noëla. Třetí příčku drží překvapivě Rakušan Joshua Sturm, jenž měl startovní číslo 27.

Braathen může po vítězství v obřím slalomu na konci října v Söldenu vyhrát i druhý závod v sezoně. Obhájce celkového prvenství v pořadí slalomu Světového poháru z minulé sezony Nor Atle Lie McGrath je se ztrátou 85 setin sekundy na Braathena čtvrtý.

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