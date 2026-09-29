Skoro každý tu leze. Adam Ondra o životě v centru evropského lezení a dalších plánech

Adam Ondra je stále ve špičce světového sportovního lezení. V rozhovoru pro ČT sport mluvil o svém životě v Itálii, tréninku v Dolomitech i dalších plánech.
Ondra se mezi špičkou drží již celou řadu let, dokáže soupeřit i s nastupující generací lezců. Navíc stále zůstává všestranný a flexibilní. „Je to i hodně o tom, jaký se zrovna postaví styl. Sám vlastně nevím, jaký styl mi nejvíc sedí,“ popisuje Ondra, který část roku tráví v italském městečku Arco nedaleko jezera Garda.
Letos se připravoval mimo jiné i v italském pohoří Dolomity. „Kombinoval jsem trénink mezi Arcem a Innsbruckem, a když zrovna bylo počasí, odskočil jsem si tam na skály,“ říká český lezec, který se vydal také na slavnou Marmoladu.
Život v Arcu si pochvaluje. „Výhoda života v Itálii je ta, že přímo v Arcu je tréninkové centrum italského svazu a spousta lezců se sem přestěhovala. Je spíše výjimečné, že bych tady trénoval sám,“ popisuje Ondra. „Je to město, kde skoro každý leze,“ usmívá se.