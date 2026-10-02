Ondra tentokrát na Rock Masterovi druhý, nestačil na Schenka

Adam Ondra svou sbírku sedmi triumfů na Rock Masterovi v italském Arcu nerozšířil. Ve finále prohrál s domácím Filipem Schenkem, který tak nejúspěšnějšímu českému sportovnímu lezci vrátil loňskou porážku v boji o zlato.
Nejstarší lezecký závod v proslulém městečku obklopeném skálami má tradici od roku 1987. Brněnský rodák Ondra, jenž v Arcu u jezera Garda s rodinou nyní žije, si ve večerním prestižním závodu počínal dlouho suverénně. Trasu kombinující obtížnost i rychlost zvládl vítězně ve čtvrtfinále proti Italovi Giovannimu Placcimu i v semifinále, kde na Ondru nestačil Němec Yannick Flohé.
Ve finále Ondra lezl poprvé cestu na pravé straně a nevyvaroval se chyb. Se Schenkem, vítězem z Arca z roku 2024, prohrál o necelou sekundu. Mezi ženami ovládla jubilejní 40. ročník Rakušanka Jessica Pilzová. Bývalá mistryně světa v lezení na obtížnost i v kombinaci ve finále zdolala loňskou šampionku Brooke Raboutouovou, Američanka cestu po chybě nedolezla.