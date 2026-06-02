Na SP na Štvanici se po Ondrově boku představí i nastupující generace lezců


Světový pohár ve sportovním lezení počtvrté zavítá do Prahy, ale tentokrát bude v nových kulisách. Místo Letenské pláně se uskuteční na Štvanici a vedle boulderingu se poprvé bude závodit i v obtížnosti. Díky tomu může před domácím publikem znovu startovat i největší česká hvězda Adam Ondra, který v boulderingu už závodní kariéru ukončil. Soutěžit se v Praze bude od středy do neděle, přímé přenosy sledujte od pátku na ČT sport a ČT sport Plus.

Stěna pro obtížnost bude na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici, bouldering se uskuteční v přilehlém parku. „Štvanice nám otevírá úplně nové možnosti, jak závod posunout dál. Chceme fanouškům nabídnout profesionální zázemí, větší komfort a atmosféru, která odpovídá světové úrovni lezení. Věříme, že právě tady může Světový pohár vyrůst v jednu z nejatraktivnějších sportovních akcí roku,“ sliboval si od změny dějiště předseda Českého horolezeckého svazu Jan Bloudek.

Rozšíření programu o obtížnost bylo zásadní pro Ondru, který soutěžní kariéru v boulderingu loni právě v Praze ukončil. Své parádní disciplíně se ale čtyřnásobný mistr světa věnuje nadále a jeho dalším cílem je mistrovství světa v roce 2027, které se uskuteční v jeho rodném Brně.

Nadcházející SP pro něj bude prvním závodem v této sezoně. „Pro mě je skvělé, že se díky tomu můžu účastnit. Boulderu bych se tedy také mohl účastnit, ale konkurenčně mi ujíždí vlak. I vzhledem k dlouhodobým problémům neplánuji comeback a budu se držet jen své disciplíny,“ řekl.

Domácí podnik Světového poháru znamená příležitost pro početnou účast českých závodníků. Vedle Ondry je jich přihlášených dalších 19. Drtivá většina z nich bude závodit jen v jedné disciplíně, pouze Ema Galeová a Arina Jurčenko nastoupí v boulderingu i obtížnosti. Na olympijských hrách 2028 v Los Angeles se bude závodit ve všech disciplínách samostatně, takže v lezeckém prostředí znovu vládne specializace.

Česká nominace na SP ve sportovním lezení v Praze

Muži:

Bouldering: Timotej Čermák, Adam Endrle, Lukáš Mokroluský, Lukáš Trávníček, Lysander Naimji, Darius Naimji.
Obtížnost: Adam Ondra, Filip Zlámal, Jan Štípek, Martin Stráník, Šimon Potůček.

Ženy:

Bouldering: Ema Galeová, Natálie Paarová, Adéla Koňaříková, Veronika Šmakalová, Arina Jurčenko, Viktorie Konečná.
Obtížnost: Michaela Smetanová, Ema Galeová, Mariana Janošová, Tereza Širůčková, Arina Jurčenko.

Program SP ve sportovním lezení v Praze

Středa 3. června:
9:00 kvalifikace bouldering muži
16:30 kvalifikace bouldering ženy

Čtvrtek 4. června:
10:00 kvalifikace obtížnost muži a ženy

Pátek 5. června:
12:00 semifinále bouldering muži
19:30 finále bouldering muži

Sobota 6. června:
12:00 semifinále bouldering ženy
19:30 finále bouldering muži

Neděle 7. června:
10:30 semifinále obtížnost muži a ženy
18:00 finále obtížnost ženy, 19:00 finále obtížnost muži

