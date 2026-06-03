Mokroluský postoupil na SP v Praze z kvalifikace boulderingu

Lukáš Mokroluský postoupil na Světovém poháru sportovních lezců v Praze na Štvanici z kvalifikace boulderingu. Z jedenácté pozice prošel mezi 24 semifinalistů a v pátek se pokusí dostat i do bojů o medaile. Pro dalších pět Čechů závod skončil. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Osmnáctiletý Mokroluský na předchozích dvou světových závodech skončil čtrnáctý v Madridu a šestnáctý v Bernu.
Z dalších českých lezců obsadili v kvalifikaci Lukáš Trávníček 49. místo, Darius Naimji 71., Lysander Naimji 74., Timotej Čermák 89. a Adam Endrle 94. pozici. Nejlepší byl japonský mistr světa Sorato Anraku.
Mezi ženami se snaží o postup v novém prostředí Štvanice šest Češek – Ema Galeová, Natálie Paarová, Adéla Koňaříková, Veronika Šmakalová, Arina Jurčenko a Viktorie Konečná. Kvalifikace je na programu až do 21. hodiny. Ženy mají semifinále a finále v sobotu.
Ve čtvrtek se uskuteční kvalifikační boje v lezení na obtížnost včetně bývalého mistra světa Adama Ondry.