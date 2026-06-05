Lezení

Ani top k postupu nestačil. Pražské finále v boulderingu bude bez Mokroluského


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Top Lukáše Mokroluského v semifinále boulderu na SP v Praze
Zdroj: ČT sport

Mužské finále v boulderingu na Světovém poháru ve sportovním lezení v Praze bude bez české účasti. Ze semifinále nepostoupil mezi osmičku nejlepších jediný český úspěšný kvalifikant Lukáš Mokroluský. Konečným třináctým místem si nicméně o jednu pozici vylepšil letošní maximum.

Osmnáctiletý reprezentant ze čtyř semifinálových cest zaznamenal jeden top, ale na dalších dvou nebodoval. Nejlepší byl mistr světa a trojnásobný celkový vítěz SP v boulderingu Sorato Anraku z Japonska, který jako jediný třikrát topoval.

Ženy mají semifinále a finále na programu v sobotu, ale pro všechny české lezkyně skončila soutěž už po kvalifikaci. V neděli soutěžní víkend na Štvanici vyvrcholí lezením na obtížnost, v němž se do semifinále probojoval Adam Ondra.

Čtěte také

Ondra v Praze bez potíží postoupil do lezeckého semifinále

4. 6. 2026

Ondra v Praze bez potíží postoupil do lezeckého semifinále

Mokroluský postoupil na SP v Praze z kvalifikace boulderingu

3. 6. 2026

Mokroluský postoupil na SP v Praze z kvalifikace boulderingu
Nahrávám video
Světový pohár ve sportovním lezení v Praze
Zdroj: ČT sport
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.