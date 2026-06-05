Ani top k postupu nestačil. Pražské finále v boulderingu bude bez Mokroluského

Mužské finále v boulderingu na Světovém poháru ve sportovním lezení v Praze bude bez české účasti. Ze semifinále nepostoupil mezi osmičku nejlepších jediný český úspěšný kvalifikant Lukáš Mokroluský. Konečným třináctým místem si nicméně o jednu pozici vylepšil letošní maximum.
Osmnáctiletý reprezentant ze čtyř semifinálových cest zaznamenal jeden top, ale na dalších dvou nebodoval. Nejlepší byl mistr světa a trojnásobný celkový vítěz SP v boulderingu Sorato Anraku z Japonska, který jako jediný třikrát topoval.
Ženy mají semifinále a finále na programu v sobotu, ale pro všechny české lezkyně skončila soutěž už po kvalifikaci. V neděli soutěžní víkend na Štvanici vyvrcholí lezením na obtížnost, v němž se do semifinále probojoval Adam Ondra.