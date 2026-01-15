Krasobruslení

ŽIVĚVolné jízdy sportovních dvojic na ME. Valesiová s Bidařem poskočili do elitní desítky


15. 1. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
Volné jízdy sportovních dvojic na ME
Zdroj: ČT sport

Na mistrovství Evropy v krasobruslení se rozdělují první medaile. Volnou jízdy sportovních dvojic absolvovali úspěšně čeští reprezentanti Anna Valesiová a Martin Bidař. S celkovým ziskem 167,42 bodu vylepší dvanáctou pozici po krátkém programu. Přímý přenos sledujte na ČT sport.

Valesiová s Bidařem na svém prvním společném mistrovství Evropy zaostávali zhruba o tři body za první desítkou. Ve finálové jízdě zaznamenali jen dvě zaváhání ve skokových prvcích, jinak předvedli velmi dobrý výkon a mohli rozdávat úsměvy. Získali 113,62 bodů a v součtu s krátkým programem poskočili do první desítky.

8 minut
Vydařená volná jízda Valesiové s Bidařem na ME
Zdroj: ČT sport

„Byl to jeden z lepších programů. Jsem rád, že se to povedlo v závodě, moc jsme si to užili,“ uvedl Bidař krátce po závodě. „Na začátku byly skoky, které jsou naše slabina, ale nějak jsme je udělali,“ doplnil.

Boj o medaile vyvrcholí po 22. hodině. Z vedoucí pozice do něj jdou Gruzínci Anastasija Meťolkinová a Luka Berulava.

2 minuty
Ohlas Bidaře s Valesiovou po povedené volné jízdě
Zdroj: ČT sport

