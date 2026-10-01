Taschlerovi pracují na detailech. Dáváme programům čas, říkají

Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi mají za sebou první závody v nové sezoně. V Praze teď pilují detaily, jak v rytmickém programu na muzikálové melodie, tak i v osobitém volném tanci.
Taschlerovi skončili na závodech v Japonsku třetí a v Bratislavě čtvrtí. Poznatky od rozhodčích chtějí promítnout do svých jízd. „Můžeme pracovat na provedení, na tom prožívat víc programy, hudbu, nacítit se. V podstatě víc fyzicky programy najíždět,“ tvrdí Filip Taschler.
Při obou startech závodili Češi i s Rusy, kteří se v nové sezoně vrátili do mezinárodních soutěží. „Snažíme se respektovat pravidla, respektovat všechny ostatní jako lidské bytosti a snažíme se politiku do sportu netahat. Fakt jsme se soustředili na náš výkon a přáli všechno nejlepší všem, protože o tom by to mělo přece jen být,“ myslí si Taschlerová.
Všechny krasobruslařské vrcholy sezony uvidíte na ČT sport, už na podzim se koná seriál Grand Prix. Natálie a Filip Taschlerovi pojedou v Číně a ve Finsku.
„Nenakládáme na sebe tolik stresu, že musíme být dokonalí teď, a dáváme programům čas, aby se zlepšovaly. Uvidíme, jak to půjde,“ říká Taschlerová.