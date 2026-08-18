Už jen měsíc dělí sportovní dvojici Anna Valesiová – Martin Bidař od prvních krasobruslařských závodů nové sezony. Čeští reprezentanti se na ně pilně připravují v Praze.
Bidař s italskou partnerkou Valesiovou chtějí v nadcházející sezoně ukázat fanouškům a rozhodčím novou tvář. V krátkém programu trénují jízdu na skladbu Tanec kostlivců (v originále Danse Macabre) z druhé poloviny 19. století, jejímž autorem je francouzský skladatel Camille Saint-Saëns.
„Je to rychlý program, takže nejdůležitější je trefovat rytmus. To bylo to nejtěžší, ale už to máme docela zmáknuté,“ říká Valesiová k novince českého páru, který obsadil na jarním domácím mistrovství světa 15. místo ve sportovních dvojicích.
„Myslíme si, že se hlavně krátký program povedl. Moc nás baví a snad ho pořádně natrénujeme a na závodech ukážeme to nejlepší,“ tvrdí Bidař s tím, že se s partnerkou snažili zrychlit i ve volné jízdě.
Zvýšenému tempu na ledě museli svěřenci trenéra Ondřeje Hotárka přizpůsobit i veškerou přípravu. „Obecně jsme začali trénovat trochu víc a bylo to vidět i na zdravotních prohlídkách. Šlapeme tam na kole a v tom jsme se také zlepšili. Takže doufáme, že na ledě to bude také vidět,“ přeje si Bidař. „Chtěli bychom se posunout. Uvidíme, jak to půjde. Ale myslím si, že jsme udělali velký kus práce,“ dodává.
Dvojice zatím na ledě vše ladí, do závodů zbývají čtyři týdny. Bidař s Valesiovou vstoupí do sezony v září na domácím ledě v italském Bergamu a poté je pravděpodobně nemine ještě start ve skotském Dundee. V přímých přenosech České televize je pak čekají závody Grand Prix, mistrovství Evropy i mistrovství světa.