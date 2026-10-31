Krasobruslení

Reshtenko je po krátkém programu osmý, Valesiová s Bidařem pátí


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK
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Krátký program Reshtenka a Valesiové s Bidařem na Kanadské brusli
Zdroj: ČT sport

Bronzový medailista z letošního mistrovství Evropy Georgii Reshtenko byl se svým krátkým programem na Kanadské brusli spokojený, přestože doufal v lepší bodování. Před volnými jízdami drží osmé místo, o tři příčky lépe je sportovní dvojice Anna Valesiová a Martin Bidař. Přímý přenos večerního programu sledujte od 20:30 na ČT sport a ČT sport Plus.

Valesiová s Bidařem získali 60,44 bodu, z toho 32,94 za technické prvky a 27,50 za komponenty programu. „Jsme moc spokojeni, jak jsme zvládli časový posun a závod celkově. Předvedli jsme jednu větší chybu, ale věříme, že ji časem vyladíme. V Kanadě se nám strašně líbí, jsme nadšení, že se můžeme účastnit, a je to pro nás velká čest,“ řekl Bidař. Osmičlennou soutěž sportovních dvojic vedou domácí Lia Pereiraová a Trennt Michaud, dostali 77,06 bodu.

Reshtenko získal v krátkém programu 76,43 bodu (41,70+34,73) a byl relativně spokojený. „Předvedl jsem skoky, které jsme plánovali. Čekal jsem ale trošku lepší body. Celkově je výkon velký posun oproti poslednímu závodu,“ hodnotil třiadvacetiletý český krasobruslař, jenž překvapil bronzem z ME letos v lednu v Sheffieldu.

„První Grand Prix jsem si užil, ale nemůžu říct, že bych byl plně uvolněný a stoprocentně zkoncentrovaný na první dva skoky. Musím zůstat v klidu, připravit se na zítřejší jízdu a uvidíme, na co to bude stačit,“ dodal. Z dvanácti závodníků začal soutěž nejlépe Japonec Rio Nakata, vede se známkou 92,64 b.

Původně měli v Kanadě startovat i tanečníci Kateřina a Daniel Mrázkovi, ale Mrázková doléčuje zranění a start zrušili. Seriál Grand Prix má šest zastávek, na které naváže finále od 10. do 12. prosince. Na dalším podniku Čínském poháru se za týden představí taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi.

Volné jízdy se pojedou v noci. Přímý přenos programu mužů od 0:40 vysílá ČT sport, stejně jako program sportovních dvojic.

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